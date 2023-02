Los equipos cordobeses, ante una exigente jornada a domicilio en Tercera RFEF

Otro fin de semana de impacto. Los cinco equipos cordobeses concurrentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF abordan una nueva jornada de importantes compromisos en la categoría, protagonizada por hasta cuatro citas a domicilio para escalar la dificultad de la cuenta atrás antes del final de Liga, para el que tan solo restan ya 10 fechas. Una tanda de cruces en la que el Salerm Puente Genil abrirá fuego a domicilio el domingo ante el Ayamonte (12.00 horas), seguido por el Córdoba CF B en su visita al Sevilla C (13.00 horas) y la del CD Pozoblanco al Gerena (17.00 horas). El Ciudad de Lucena, por otro lado, actuará como único cuadro cordobés con duelo casero, ante el incontestable líder Antoniano, también el domingo (17.00 horas), mientras que el Atlético Espeleño realizará un alto en el camino dado el aplazamiento de su compromiso ante el Ceuta B, debido al mal clima que afecta actualmente a la zona del estrecho de Gibraltar y la ciudad norteafricana.

Ayamonte CF - Salerm Puente Genil

El conjunto pontano vivirá uno de los cruces de mayor complejidad de la temporada en su visita al cuadro onubense, ante el que tendrá que abordar la difícil empresa de reponerse de la primera derrota tras 12 semanas invicto. Una vez cerrada la racha de imbatibilidad de los de Puentenueva, tras la pasada derrota ante el Sevilla C en el Manuel Polinario (1-3), así, el Salerm buscará reafirmarse con la cita en tierras onubense, donde espera un Ayamonte listo para evaluar la reacción rojilla. Todavía como cuartos clasificados, con 34 puntos y tres sobre la quinta y sexta plaza, además, el colchón con los puestos fuera de la fase de ascenso queda recortado, aunque todavía en márgenes manejables durante esta fase del curso.

El Estadio Ciudad de Ayamonte, por otro lado, será sede de una cita de sensaciones y necesidades en la que el cuadro homónimo también tomará partida, aunque desde el prisma opuesto. La escuadra ayamontina, que acumula dos jornadas consecutivas saldadas con triunfo, acoge la cita casera como undécima clasificada, con 22 puntos, cuatro sobre el descenso y con el empuje de una dinámica ganadora tras un primer tramo de temporada marcado por la irregularidad.

Sevilla FC C - Córdoba CF B

Otro de los cruces destacados de la jornada en Tercera RFEF llegará con el choque entre hispalenses y blanquiverdes, en un duelo directo por la zona alta que llega con un gran objetivo como trasfondo: recortar distancias al liderato, así como mermar a otro implicado en la pugna por el ascenso. Para los de Diego Caro, la visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros llegará en buen momento una vez cerrado el difícil ciclo de tres jornadas sin victoria consecutiva, apagado de la mejor manera con el pasado triunfo -remontada incluida- ante el Coria (2-1) para relanzar su candidatura a la primera posición, o al menos para no dejar escapar con facilidad al incombustible Antoniano. Como segundos, a cuatro del líder y con 39 puntos en el casillero, las premisas parten claras para el joven combinado cordobés.

La contraparte la pondrá un Sevilla C que entiende de dinámicas en la presente temporada, en la que ha pasado de luchar en la zona de descenso a acomodarse dentro de los puestos de playoff, su actual demarcación. Ubicados en el tercer puesto, con 35 puntos y a tan solo cuatro del propio cuadro blanquiverde, los sevillanos vienen de ganar precisamente a otro de los cuadros cordobeses de la categoría, el Salerm Puente Genil, al que sometieron en el Polinario -en superioridad numérica desde el primer tramo del encuentro- para hacerse con un hueco en el podio en el Grupo 10.

CD Gerena - CD Pozoblanco

Los de Antonio Jesús Cobos abordarán una prueba de exigencia por doble partida en la visita al Gerena: imponerse a uno de los contrincantes más potentes de la categoría, a la par que cerrar la irregular racha de resultados con el primer triunfo en las últimas seis jornadas. Estimulados por el empate del pasado derbi ante el Ciudad de Lucena en el Municipal (1-1), los blanquillos viajan al Leonardo Ramos Nuevo desde la novena posición, con 26 puntos y a cinco de la zona noble, aunque también a ocho de los puestos de peligro, todavía con dilatado margen de maniobra. Revertir la mala tendencia a domicilio, además, tras cuatro citas consecutivas sin sumar de tres lejos de casa, será otro de los grandes alicientes para el cruce.

Desde el lado opuesto llega otro Gerena con ansias de reválida. La escuadra sevillana, que acumula cuatro encuentros sin sumar de tres, ha perdido margen en la zona alta de la clasificación hasta desplazarse al quinto puesto, marcando la frontera del playoff con 31 puntos, los mismos que el Bollullos, sexto clasificado. Desde el lado local, además, los gerenenses también han visto buenamente reducida su gran dinámica, sumando otros tres compromisos en los que no han sido capaces de llevarse el triunfo sirviendo un escenario propicio para una hipotética machada blanquilla, al igual que la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa por parte de la aguerrida agrupación pozoalbense.

Ciudad de Lucena - Atlético Antoniano

El plato fuerte del fin de semana. El conjunto lucentino, enrachado y buscando reafirmar su reacción durante la presente fase de la temporada, medirá fuerzas ante otro de los rivales más incontestables del Grupo 10, nada menos que el líder Atlético Antoniano. Los de Rafael Carrillo “Falete”, así, contarán con un test de altura para calibrar su buen momento tras tres jornadas consecutivas puntuando, dos de ellas con victoria, además de las buenas sensaciones desplegadas durante la reciente cita fratricida ante el Pozoblanco en el Municipal (1-1). Asentados en el octavo puesto, con 27 puntos y a cuatro de distancia de la quinta plaza, marca de la fase de ascenso, el choque frente a los lebrijanos adquiere el cartel de crucial.

Enfrente partirá un Antoniano absolutamente imparable durante las últimas ocho jornadas, las mismas que acumula llevándose los tres puntos de forma consecutiva, además de con una solvencia casi apabullante. La marca de 12 jornadas de imbatibilidad sellada por el Córdoba CF y el Salerm en este curso, por otro lado, también es otro de los muchos registros pulverizados por el combinado sevillano (13), que no conoce la derrota desde el pasado mes de noviembre. A domicilio, igualmente, su expediente se antoja igual de temible, siendo el segundo mejor equipo fuera de casa -con dos partidos menos que el Sevilla C, el primero-, al igual que el único de la división que todavía no ha perdido lejos de su feudo.

En otra instancia, de igual forma, el Juez Único de Competición de la RFEF también ha aprovechado las últimas horas para confirmar que el recurso por alineación indebida presentado por el Cartaya, relativo a la cita de la decimonovena jornada de Liga celebrada en el feudo aracelitano, ha acabado siendo desestimado, una vez comprobadas las pertinentes pruebas presentadas por la entidad celeste en torno a la figura del juvenil Rubén Rey, presente en la hoja de partido del encuentro -a la vez que erróneamente en la de un encuentro del juvenil del mismo día-. El resultado final del choque, de 1-0, de esta forma, se mantiene como definitivo, con los tres correspondientes puntos mantenidos en el casillero lucentino.

AD Ceuta B - Atlético Espeleño

Los de Quero realizarán un alto en el camino dadas las condiciones climatológicas adversas y el temporal que azota a la zona del estrecho de Gibraltar y a Ceuta en estas fechas, aplazando su duelo directo frente al filial caballa, según han confirmado ambas entidades a través de sus canales sociales. En el aire, por tanto, quedará una cita trascendental para el cuadro rojillo en esta fase del curso, en el que la exigencia escala con el paso de las jornadas. Cerrar la racha de dos encuentros consecutivos con derrota, reconciliar sensaciones, además de iniciar una nueva dinámica positiva en Liga, serán algunos de los escenarios que aguardarán a un Espeleño actualmente fuera de la zona de descenso, decimotercer clasificado con 21 puntos en el casillero y con una fina línea de otros tres de distancia con el farolillo rojo, que aprieta sobremanera.