El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, ha ofrecido este lunes una nueva lista de convocadas. En ella, la principal novedad es el regreso de Jenni Hermoso, quien se había ausentado de las últimas convocatorias y que había mostrado su apoyo a las llamadas 15 'rebeldes' que están enfrentadas a la RFEF por la continuidad de Vilda.

Pese a los rumores de las últimas semanas, el seleccionador no ha recuperado a ninguna de las 15 jugadoras que se amotinaron para reclamar su destitución, como tampoco a la ex capitana Irene Paredes, quien no había firmado el comunicado conjunto pero sí había mostrado su apoyo a sus compañeras, al igual que hizo Alexia Putellas, ahora lesionada de larga duración.

Hermoso, que en la actualidad juega en el Pachuca femenino, también había mostrado públicamente su apoyo a las compañeras. "Entiendo sus razones, yo también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado [...]. Aunque no comparta las formas, sí empatizo con la necesidad de hacer algo ya", había expresado la delantera madrileña.

Meses de conflicto

El conflicto estalló el 22 de septiembre, cuando 15 jugadoras de la selección remitieron otros tantos correos electrónicos a la RFEF para solicitar su no convocatoria por parte de Vilda, aduciendo no que su "salud" y "estado emocional" no les permitían representar a España con todas las garantías en ese momento.

Las futbolistas han sido convocadas para la disputa de la Copa de Naciones, un torneo de carácter amistoso que sirve para avanzar la preparación de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se disputará este verano.

Australia será, precisamente, la anfitriona del torneo amistoso que se juega ahora. España jugará el 16 de febrero frente a la selección local en Newcastle, el 19 contra Jamaica en Gordon y el 22 contra República Checa en Sydney.