Josan González avisa que el Córdoba Futsal saldrá "a matar" ante el Palma

Solamente ha ganado una vez en Vista Alegre en lo que va de curso y está en posición de descenso en Primera División. Poco más hay que decir para entender la importancia capital de volver a hacer de su hogar "un pabellón inexpugnable", según la etiqueta -tan poco original como brutalmente descriptiva- que coloca Josan González, entrenador del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, al escenario de una batalla sin cuartel ante el Palma Futsal.

"Prometo que en todo lo que esté en nuestra manos saldremos a matar, literalmente", ha indicado el técnico en las vísperas de un choque que sábado, a partir de las 19.30, hará saltar las chispas en la hoguera de la trascendencia. Los baleares están en lo más alto y los cordobeses quieren asomarse del pozo en el que se han metido de un modo extraño, ofreciendo una imagen que no casa con los resultados. Pero así es la competición de alto nivel. No todo es lo que parece.

"Estoy muy tranquilo y convencido de que va a ser un gran dia", apunta Josan, quien atista una "nueva jornada y nueva oportunidad para seguir creciendo como equipo en nuestro proceso". El proceso marca una hoja de ruta cuyo destino, a estas alturas, está claro: salvar la plaza en la categoría. Y para eso tendrá que sumar los puntos ante un Palma Futsal que es "un equipazo, situado en el segundo puesto de la clasificación, con ocpiones a todos los títulos de Liga, Copa de España y Copa del Rey y también en la UEFA Europa League, en la que optan a la Final Four, por lo que está siendo un año histórico para ellos".

Un adversario formidable

Los elogios al adversario no indican, ni por asomo, la idea de agarrar una derrota digna o simplemente pelear por no bajar la cara. Las circunstancias piden un marcador favorable. Los antecedentes no son en absoluto malos: el Palma empató una vez y perdió otra en sus dos visitas a Vista Alegre durante la etapa de vecindad de ambos en la élite; la tercera coincidencia no se produjo por la paralización del campeonato durante la pandemia del coronavirus,

Josan González mira al frente con un optimismo obligado, pero también con una sólida convicción. "Estoy contento del día a día, porque veo a un equipo comprometido, que está muy involucrado en lo que tenemos entre manos, y eso me da una tranquilidad pasmosa ante los partidos", indica. Después de enlazar ya diez oficiales sin ganar -nueve de Liga y uno de Copa del Rey-, conviene encontrar una salida para cambiar la dinámica antes de que la situación clasificatoria se afee más.

¿La receta? El Córdoba Futsal no termina de dar con ella, pero sí está seguro de que hay un ingrediente que no debe faltar. "Hay una cosa que es fundamental, y es que nosotros tenemos que volver al Vista Alegre inexpugnable de la pasada temporada y no hay que esperar al siguiente partido porque es este", enfatiza Josan, quien ve a los suyos "capacitados" y "listos" para sacar adelante un partido de una exigencia colosal. "Tenemos muchas ganas de darle una alegría a la afición y sabemos que eso pasa por estar los cuarenta minutos comprometidos, como estamos en los entrenamientos, evitar los errores y jugar con libertad, con energía y con soltura para recuperar nuestra identidad", ha dejado dicho Josan González.

En el grupo no se esperan novedades con respecto a las últimas citaciones. Con Cristian Ramos de baja por paternidad y Pulinho en Brasil, Josan tirará del meta Víctor Areales para añadirlo a una zona en la que estará puesto el foco: Fabio, portero del Córdoba, llegó en verano del Palma con una sólida trayectoria y el subcampeonato de Primera bajo el brazo; Carlos Barrón, capital del Palma, es cordobés y su nombre ha sido recurrente en la lista de objetivos blanquiverdes que no llegaron a fraguar.