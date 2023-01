El Camper Eurogaza UCB hace bien las cuentas en la Liga EBA

El Camper Eurogaza UCB ha terminado la primera mitad de la temporada metido de lleno en la lucha por el ascenso a la LEB Plata de baloncesto. Su tesón en el trabajo y su capacidad para aguantar circunstancias duras -ha tenido muchas bajas- le han convertido en un candidato contra pronóstico, pero con indudable mérito. El conjunto que entrena Rafa Gomáriz ocupa la tercera plaza del subgrupo D-A de la Liga EBA con idéntico balance -8 victorias y 3 derrotas- que los dos conjuntos que le anteceden: el Costa de Almería y La Zubia. El objetivo inicial del club, que era la permanencia, ya lo tiene más que conseguido.

Nadie en el entorno del club lo esperaba, pero lo cierto es que a día de hoy tiene opciones reales de finalizar la fase regular en una de las dos primeras plazas de su subgrupo, lo que le permitiría participar en la segunda fase de la competición. Los dos primeros se cruzarían con los dos primeros del subgrupo D-B, el Ciudad de Huelva y el Huelva Comercio actualmente, que jugarían una eliminatoria a doble vuelta. Los ganadores de las citadas eliminatorias conseguirían una plaza en uno de los grupos de las fases de ascenso finales por el ascenso en la LEB Plata, en las que subirían un equipo en cada grupo de cuatro participantes.

Una carrera de obstáculos

El UCB no ha parado de superar obstáculos desde el inicio de la pretemporada. No han parado las entradas y salidas de jugadores desde el mes de septiembre, pues entonces dejó este equipo Álvaro Hurtado para marcharse al Montilla de la N1 Nacional. Posteriormente no llegó el fichaje americano, el estadounidense Justin Hopkins, por no conseguir el club toda la documentación necesaria. Para colmo, el alero Julio Cerezo dejó el club tras la primera jornada para irse a Melilla, donde ahora juega en las filas del Enrique Soler. Los problemas con las lesiones también acuciaron tanto que incluso tuvo que jugar un partido el alero Jaime Aguilera Jr., pese a que no estaba previsto que formara parte de la plantilla.

Pero en el seno del UCB trabajaron para remodelar la plantilla. Así llegaron el escolta madrileño Jaime Fernández, el base cordobés Andrés Molero y el alero bahameño Qyemah Gibson. La lesión de Fernández y la marcha de Gibson hace solo unos días las ha cubierto otra vez la entidad que preside Jaime Aguilera Sr., ahora con el alero francés Hugo Cluysen y el alero cordobés Juan Gómez.

El trabajo continuo y diario de Rafa Gomáriz por mantener un bloque que compitiera siempre con solidez en la cancha es lo que le ha dado el salto de calidad a este equipo. Muchos han sido los partidos que ha terminado ganándolos el UCB sufriendo un punto más que el rival en defensa en el último cuarto.

El argentino Burgos es el líder

El base argentino Valentín Burgos ha ejercido de líder en la cancha con unos números de 15,3 puntos, 3,8 asistencias y 15,6 de valoración en 30 minutos. Mientras, el alero Antonio Bioque ha liderado al amplio grupo de jugadores que han pasado por este equipo con unas medias de 12,8 puntos y 10,4 de valoración en 26 minutos. La irrupción de Hugo Cluysen está por ver a dónde llega, pues en su estreno en Málaga ante El Pinar anotó 19 puntos con 4 de 5 en triples. Un total de 16 jugadores, 12 de ellos cordobeses, han disputado algún partido, una prueba de la apuesta por la cantera que hay en este equipo.

Gomáriz ha sacado el máximo partido a una rotación de jugadores de marcado sello local, con Roberto Merino, Antonio Canales, Joselito Gutiérrez, José Antonio Moreno, Luis Antonio Rodríguez y Fernando Mellado.

El UCB ha ganado 5 de sus 7 partidos celebrados en Valdeolleros y 3 de los 4 jugados lejos de su cancha. Ahora le espera una segunda vuelta con 7 partidos fuera de Córdoba.

El UCB se encuentra inmerso en la lucha por el ascenso en una categoría en la que ningún conjunto de la provincia ha ascendido desde su creación en la temporada 1994-1995, hace 29 años. Hablamos de una división que según las épocas fue la segunda categoría nacional (1994-1996), la tercera (1996-2000), la cuarta (2000-2007), la quinta (2007-2009) y otra vez la cuarta (2009-2023). El Bball, en la campaña 15-16, y el Cordobasket, en la 16-17, ambos conjuntos por cierto entrenados por Rafa Sanz, fueron los últimos conjuntos de la provincia que llegaron a la fase de ascenso final por el ascenso a la LEB Plata. El UCB va a intentarlo ahora.