La cordobesa Noelia Pontes hace historia en la Copa del Mundo de Tiro

Tiene apenas 16 años y no le tiembla el pulso -lo que aún tiene más mérito: es la esencia de su especialidad- a la hora de codearse con las mejores del mundo. A Noelia Pontes Villarrubia le llega esta semana la oportunidad de vivir una experiencia formidable en la Copa del Mundo de Foso Olímpico, que se disputará en la localidad marroquí de Rabat con la presencia de los iconos del tiro, competidoras habituadas al podio en competiciones de primer rango mundial.

La cordobesa, natural de El Viso, también se ha movido siempre entre la élite dentro de su edad. Ha conquistado todos los títulos nacionales posibles en divisiones formativas. Ahora le toca dar un salto más y el destino ha querido que sea imponente. El comité técnico de la Real Federación Española de Tiro (RFEDETO) la llamó hace unos días para que cubriera la plaza de la también cordobesa Fátima Gálvez, que con el billete para París 2024 ya garantizado empezará la temporada más tarde. Noelia, obviamente, dijo que sí.

La tiradora cordobesa forma parte de la selección española que abordará la Copa del Mundo. Va en la expedición con Alberto Fernández -pareja deportiva de Fátima Gálvez en el oro de Tokio 2020-, Andrés Gracía, Adríá Martínez y Mar Molné, todos ellos con amplia experiencia. Para la viseña será su primera gran cita internacional absoluta, una sorpresa que espera aprovechar para consolidar su estatus. Es la más joven de una brigada de tiradoras de élite nacidas en la provincia de Córdoba, que lidera la baenense Fátima Gálvez y en la que también figura la montoreña Paqui Muñoz. En hombres también hay figuras emergentes, como el belmezano Juan Antonio García, que logró cinco medallas en el último Mundial Júnior.

Una progresión imparable

Sus excelentes resultados en 2022, conquistando el Campeonato de España júnior, le han valido a Noelia Pontes para ser incluida en la convocatoria de la primera competición de 2023, que tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero. Sus expectativas giran entre la incógnita y la ilusión; en cualquier caso le servirán para crecer.

A día de hoy, no tiene techo. Entró en el tiro por diversión y se ha convertido en la participante más joven de la Copa del Mundo Absoluta. "Desde siempre he ido a cazar con mi padre. Un día me dijo que fuera a entrenar a La Carlota el tiro al plato y desde ese momento me gustó tanto, que decidí dedicarme a ello", relataba a este periódico después de uno de sus primeros grandes éxitos, el Campeonato de España en Las Gabias (Granada). Hasta hace bien poco observaba con distancia y admiración a Fátima Gálvez y Paqui Muñoz. "Son dos de mis ídolos. Sería ideal llegar a su nivel. Mi reto es conseguir llegar a las Olimpiadas", indicaba la viseña. Por lo que ha sucedido después -y lo que está por llegar-, parece que va absolutamente en serio.