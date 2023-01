Era un derbi el Pozoblanco-Salerm. Ya sabemos que, en ocasiones, los derbis son un auténtico tostón. Este lo fue. Ni unos ni otros encontraron su juego. No hubo de nada. Un fútbol mediocre donde no hubo ni detalles. No hubo de nada. La ocasión más clara fue la de un tiro de Juanfran al palo.

Y es que el Puente Genil llegó en dos ocasiones antes de la media hora. La de Juanfran y la de Mario Ruiz. Carlos Sánchez cubrió bien su meta para evitar el susto del equipo pontanés. El Pozoblanco tardó media hora en asomarse al marco visitante. No encontraba el camino en un partido con mucho balón aéreo y poco control en el medio. En el final de la primera parte, otra llegada del Puente Genil exigió la parada de Carlos Sánchez. Tras la reanudación, más de lo mismo. Mucho esfuerzo de los dos equipos en el medio del campo, pero sin duende en la parte de arriba, en la que nadie terminaba una jugada. Se veía que el empate a cero iba a ser el resultado final. Cuando el partido acababa Juanfran, de nuevo, tuvo otra ocasión. Paró Carlos Sánchez y dejó las tablas en el marcador. Nadie mereció la victoria. Mucho respeto de dos equipos que se conocían demasiado bien. Ficha técnica: 0 - Pozoblanco: Carlos Sánchez, Samu, Sergi Brunet, Miguel Sánchez, Puyi, Fran Gómez (Juan Castillo, m. 73), David García (Cachorro, m. 46), Hugo, Agus, León (Espinar, m. 80) y Valentín. 0 – Salerm Cosmetics Puente Genil: Cristian, Cubero (Fernando Rodríguez, m. 35), Álvaro Pérez, Salva Vegas (Franco, m. 83), Amin (Mario Sánchez, m. 83), Serpa, Pedro Morillo, Juanfran (Giráldez, m. 83), Fernando López, Mario Ruiz y Rubén Jurado (Alan Arabiza, m. 63). Árbitro: Sevillano Madrid, de Cádiz. Amarilla al local Agus y a los visitantes Cubero y Fernando López. Incidencias: partido correspondiente a la 17ª jornada de liga del grupo X de Tercera Federación disputado en el Municipal de Pozoblanco ante 300 espectadores.