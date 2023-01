El Córdoba CF B se lleva un punto de Chapín ante el Xerez CD

El Córdoba CF B se repartió las ganancias con el Xerez en su primera cita a domicilio del año, en la que tuvo que hacer frente a un duelo de calibre en un escenario icónico como el Municipal de Chapín (1-1). Desde el punto de penalti, a contracorriente, con Roberto Abreu como protagonista, a la par que reafirmando sus buenas sensaciones también ahora lejos de casa, los pupilos de Diego Caro se llevaron un punto valioso para afianzar su postura a la vanguardia del Grupo 10 de Tercera RFEF, que queda una semana más con liderato blanquiverde.

La pugna, no obstante, comenzó cuesta arriba. Cumplido el ecuador de la primera mitad el local Álvaro Rey no perdonó desde el punto de penalti, engañando a Eric Ruiz en la definición y transformando la primera de sus opciones en el 1-0 inamovible hasta el descanso, no sin antes, a su vez, una tímida reacción califal. Fue tras el descanso, con aires renovados, cuando el conjunto cordobés sí encontró la claridad necesaria para empezar a hacer daño en el entramado azulón, acumulando tentativas que acabarían siendo traducidas en el gol del empate por parte de Roberto Abreu, también desde los once metros, engañando a Sato con un disparo inapelable y llevando el electrónico al 1-1 que acabaría siendo definitivo.

Como balance, el Córdoba CF B se lleva una renta sustanciosa de su visita a una de las plazas de mayor complejidad del Grupo 10 de Tercera RFEF, sumando su cuarto encuentro consecutivo, aunque también pendiente del acecho de los perseguidores por el liderato, con el Gerena sin premio tras ceder ante el Espeleño (1-2), aunque con la cita entre el Ayamonte y el Antoniano -segundo clasificado, que podría igualar a 34 puntos- todavía pendiente de resolución.