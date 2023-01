Ya ha finalizado la temporada de duatlones en la provincia de Córdoba y no se puede negar que no ha sido su mejor año, según ha manifestado la propia Federación Andaluza en un comunicado público. No pararon de sucederse las cancelaciones de pruebas a lo largo del 2022, lo que causó “un auténtico desbarajuste en las planificaciones de los duatletas”, según la Federación.

El circuito, organizado por la Diputación y la Federación Andaluza de Triatlón, con la colaboración de los municipios organizadores, finalmente estuvo compuesto por el Duatlón de La Victoria (12 de marzo) y el Duatlón de La Carlota (27 de marzo). El circuito estaba inicialmente compuesto por 5 pruebas (4 duatlones en ruta y 1 duatlón cross), que darían comienzo en el mes de marzo y terminarían en septiembre. Al cancelarse los duatlones de Fuente Obejuna, Fernán Núñez y Carcabuey terminaron siendo 2. Este último, el de Carcabuey, inicialmente sufrió un cambio de fecha de septiembre a diciembre, para terminar siendo suspendido igualmente. Los vencedores En la competición general masculina, el campeón ha sido José Manuel Urea, del Kanina Bikes. El segundo puesto lo ha logrado Ismael Sánchez, del Egabrense. El podio lo ha completado Juan Jesús Reca, también del Kanina Bikes. La ganadora femenina ha sido Sofía Roldán, del Triatlón Mezquita, seguida de Piedad Riobóo, del Al-Fanadic. Irene Cabrera y Sergio Ortiz se han impuesto en triatlón. Los ganadores de los circuitos Provinciales de duatlón y triatlón podrán recoger sus premios en la gala que se celebrará el 15 de enero a las 12.30 horas en la Diputación.