No se ha mordido la lengua. El abogado de Jorge Lorenzo ha difundido este lunes una dura nota de prensa firmada por el expiloto de MotoGP para clarificar la situación que le ha enfrentado a la Agencia Tributaria española con resultado favorable para el palmesano en los tribunales. El que fuera tricampeón del mundo en la categoría reina, retirado desde 2019, ha ganado el pulso judicial, pero lamenta el perjuicio causado a su imagen pública y también la angustia personal sufrida por la "persecución" de Hacienda, "incluso en el paddock, antes de una carrera", que le llegó a afectar negativamente cuando aún estaba en activo.

Esta es la nota completa que ha escrito el mallorquín, actual comentarista de Dazn, en protesta por lo que considera una "injusta" situación que se ha prolongado por más de cinco años:

"Recientemente ha salido publicada en diversos medios una serie de noticias sobre los contenciosos que he mantenido con la Hacienda Española. Quiero escribiros unas breves líneas para daros mi visión de lo sucedido. Como todos conocéis, hace ya muchos años que decidí irme a vivir a Lugano, una pequeña pero moderna ciudad suiza a escasamente una hora de Milán. Me fui, como muchos otros deportistas, porque necesitaba la tranquilidad que me ofrecía la localidad cuando no estaba viajando por medio mundo y por la posibilidad de entrenar en las instalaciones del equipo Yamaha (a 60 km de mi casa). Y por supuesto, también valoré positivamente el régimen fiscal que ofrece a sus ciudadanos, mucho más razonable y menos agresivo y confiscatorio que el de otros sitios".

"En junio de 2017 la Hacienda Española abrió una inspección tributaria desafiando mi condición de residente fiscal suizo. La inspección acabó abarcando del 2013 al 2016. A pesar de que las autoridades suizas insistían en que mi situación era perfectamente legal, la Hacienda Española siempre cuestionó todo. Así, envió cientos de requerimientos a mis patrocinadores y equipos, buscando no solo información sino mi descrédito frente a la opinión pública, haciéndome aparecer en los medios como un defraudador. Llegaron incluso a enviar unos emisarios al propio paddock para forzarme a firmar una documentación. Me asaltaron y bloquearon mi salida cuando me dirigía a subirme a la moto minutos antes de empezar una carrera. Igualmente, tuve que adelantar el dinero que me exigían, para evitar embargos y situaciones humillantes (como aparecer en las listas de morosos). Un auténtico escarnio".

"He sufrido mucho estos cinco años y medio. Como profesional, siempre he tratado de permanecer concentrado en las carreras aislándome del ruido de terceros. Pero debo reconocer que la presión y angustia que me generó esta injusta y retorcida persecución de la Hacienda Española acabó afectándome en mi vida profesional. Llegaron a derrotarme anímicamente. Lo que otros competidores no pudieron. Hace año y medio, a finales de junio de 2021, ya retirado de la competición, por fin vi la luz. El Tribunal Económico Administrativo Central dio la razón a mi abogado respecto de los años 2013, 2014 y 2015. Una contundente resolución anuló las liquidaciones que me habían girado indebidamente. Y naturalmente, me devolvieron el dinero que yo había adelantado. Ahora bien, nunca hubo ningún tipo de reparación del daño causado. Ninguna indemnización por los perjuicios. Ni una disculpa, pública o privada, carta o llamada. Nada".

"En diciembre, un nuevo pronunciamiento, esta vez del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña, me ha vuelto a dar la razón en el año 2016. Confío que con ello se acabe ya esta pesadilla. Los impuestos son necesarios y si el dinero es bien gestionado por la Administración (que no siempre es el caso), contribuir es algo de lo que uno se enorgullece. Pero lo que es también innegable es que los impuestos hay que pagarlos allí donde se viva. La Hacienda Española inició una caza de brujas y creyó encontrar un cabeza de turco. Se equivocaron. Eso sí, nadie me va a devolver las noches sin dormir ni la paz que necesitaba para concentrarme en los circuitos".