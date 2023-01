El Milar vuelve a la liga ante el Canoe en el estreno de Eduardo Burgos y Camille Zimmerman

El Milar Córdoba BF regresa este miércoles a la competición en la Liga Challenge de baloncesto para recibir al histórico Canoe. El encuentro comenzará a las 17.30 horas en el colegio Cervantes. Samuel Aranda y José Carlos Sierra dirigirán el partido. Las cordobesas iniciarán la segunda vuelta frente a un conjunto que ocupa la undécima plaza con un balance de 6 victorias y 9 derrotas. Mientras, el Milar cierra la clasificación con 2 triunfos en 15 choques.

El duelo estará marcado por el estreno en el banquillo de Eduardo Burgos como primer entrenador del Milar tras la reciente destitución de Mireia Capdevila. El veterano técnico cordobés empezó a entrenar en la tarde del lunes y llegará a la cita frente al Canoe con tres entrenamientos al frente del banquillo de la escuadra cordobesa. Burgos tendrá la misión de recuperar el mejor nivel competitivo de una plantilla que arrastra una racha de once derrotas consecutivas y que se encuentra en una de las dos plazas de descenso.

El estreno del refuerzo estadounidense

Un segundo factor que condicionará el desarrollo del choque será el estreno de la alero estadounidense Camille Zimmerman, una alero de 1,85 y 27 años que dará un salto de calidad al bloque que entrena Eduardo Burgos. Zimmerman viene de lograr hace dos meses el bronce con Estados Unidos en la Copa América de 3x3 de Miami, competición en la que fue elegida en el equipo ideal junto a la canadiense Michelle Plouffe y la brasileña Vitoria Marcelino. La incorporación la ha anunciado el Milar en la tarde de este mismo martes.

Camille nació en Tempe, en el estado de Arizona, el 22 de diciembre de 1995. Se formó en la universidad neoyorquina de Columbia, en la que jugó entre los años 2014 y 2018. En su tercer año fue elegida la mejor jugadora de su división y entró en cinco ocasiones en el quinteto semanal de la NCAA a nivel nacional. En su último año en Columbia lideró la Ivy League en puntos y rebotes y destacó a nivel nacional por su poder anotador, al promediar 19,5 puntos y 10,2 rebotes. Columbia la dejó como la máxima anotadora y reboteadora de su historia.

A la conclusión de su etapa universitaria firmó por los Minnesota Lynx de la WNBA, un equipo con el que llegó a debutar en la temporada 18-19. Posteriormente jugó en Finlandia con el Kouvottaret (19-20), en Suecia con el Norrkoping (20-21) y en Suiza en la 21-22 con el Troistorrents (17,5 puntos, 9,3 rebotes y 24 de valoración).

Un duelo clave ante el Canoe

El Milar necesita volver a ganar si quiere soñando con la salvación en la segunda categoría nacional, debido a que aparece en la tabla a dos triunfos de salir de la zona de descenso.

Eduardo Burgos ha declarado que ha aceptado el cargo de entrenador “porque me lo ha pedido desde el club, ya que soy un hombre de club. Me han pedido que asuma el cargo de entrenador de manera provisional tras la marcha de Mireia Capdevila y he aceptado”.

Burgos espera darle al equipo “la experiencia que he acumulado de muchos años y la calma necesaria ante una situación difícil. Voy a respetar al máximo el trabajo de Mireia, por lo que voy a coger lo bueno de Mireia e inculcar también mi impronta personal de ver el baloncesto”.

De cara al partido contra el Canoe, Burgos quiere que su equipo “ofrezca una una imagen parecida a la del partido de la primera vuelta en la cancha del Canoe”.