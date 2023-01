El fondista Mohamed Lansi decide correr con una licencia cordobesa

El atletismo provincial cuenta desde el 1 de enero con un ilustre nuevo corredor. El magrebí Mohamed Lansi ha decidido renovar su licencia por primera vez por Córdoba, por lo que a partir de ahora será un cordobés más.

Lansi es un atleta marroquí de 27 años que reside desde hace dos años en la capital cordobesa, concretamente en la calle Carlos III. Aunque no es todavía español, está en trámites su petición, según ha reconocido el propio deportista.

En los últimos años ha corrido defendiendo los colores del club Unicaja Jaén y con una licencia federativa en la que aparecía dado de alta por la provincia jienense. Tras empadronarse en 2021 en Córdoba, este año ha decidido cambiar de provincia la licencia, pues se ha dado de alta por Córdoba. También competirá por un club diferente, ya que ha firmado por el Cueva de Nerja.

Lansi es un corredor especialista en pruebas de cross, de 10.000 metros y de medias maratones. Los atletas de la Media Maratón de Córdoba lo conocen de sobra, debido a que venció en 2019 y ocupó el segundo lugar en la edición celebrada el pasado 27 de noviembre.

Al correr por la provincia cordobesa y encontrarse empadronado en su capital, Lansi podrá a partir de ahora batir récords provinciales.

El nuevo fondista cordobés ha declarado que ha decidido correr a partir de ahora por la provincia cordobesa "por gusto, estoy bien en Córdoba, me he adaptado muy bien a la ciudad, tengo lo que necesito y me encanta su gente".

Un caso similar al de Lansi es el de Fátima Ouhaddou, una magrebí de nacimiento residente en Aguilar de la Frontera que ya incluso posee la nacionalidad española, lo que le permitiría además representar a España en cualquier competición.