El Córdoba Futsal y su primera vuelta en Primera en cinco claves

Los números resultan inapelables. No hay mucho más que hablar y sí bastante que trabajar para revertir una situación que no puede catalogarse de dramática, pero sí de decepcionante. Lo saben y asumen los propios protagonistas de un Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad que ha despachado una primera vuelta irregular y frustrante en la Primera División, alejado siempre de la primera mitad de la tabla y lidiando sin descanso con la cercanía -y la ocupación, pues llegó a ser colista en alguna jornada- de los puestos de descenso a Segunda División. La derrota en el pabellón Virgen de la Cabeza ante el Viña Albali Valdepeñas (5-2), tan exagerada en su aspecto como tantas otras a lo largo de este curso, cerró un ciclo y abre un periodo de nuevas expectativas. Hay tiempo de todo.

"Lo único que queda es asumir nuestra realidad y, a partir de ahí, seguir creciendo", reflexionó Josan González con su perfil más autocrítico. "Se acaba una primera vuelta en la que por demérito propio estamos donde tenemos que estar: el deporte te pone en su sitio", zanjó el pontanés. Y el sitio del Córdoba Futsal está ahora braceando en la zona más oscura de la tabla, con el descenso como amenaza real en una Liga igualada, alocada y sin piedad para quienes se equivocan en el momento más inapropiado. Aún con la amargura de estar lejos de las expectativas metida en el cuerpo, el Córdoba Futsal puede celebrar que pese a sus discretísimos registros ha cerrado la primera mitad del campeonato fuera de las dos posiciones fatídicas. No hay ningún equipo que haya ganado menos partidos (3) ni que haya recibido más goles (55). Ante esa evidencia, solo le queda mejorar.

El Palacio Vista Alegre, un fortín mancillado

¿Cómo reconducir la historia en Vista Alegre? El hogar propio ha sido desde que el equipo ascendió a Primera División el principal sostén para su continuidad. Al amparo del Palacio de Deportes ha logrado el Córdoba sus mayores éxitos en la élite y se ha labrado una fama de conjunto casi imbatible que ahora, después de la primera vuelta, se empieza a cuestionar. Cuidado con eso.

De sus siete partidos en casa, el equipo de Josan solamente ha sido capaz de ganar uno. Fue, desde luego, de fuerte impacto. Los blanquiverdes se impusieron en la jornada 9, el pasado 19 de noviembre, al Movistar Inter (4-3), en la primera victoria ante este rival en suelo cordobés. Fue una de las actuaciones más competentes del Córdoba, que en el resto de comparecencias mostró una imagen mucho más dispersa. Perdió ante el Noia Portus Apóstoli (4-5) y el Jimbee Cartagena (1-3), empatando contra Jaén (3-3), Betis (4-4), Levante (3-3) y ElPozo Murcia (2-2).

Los goles encajados, un lastre pesadísimo

Le han metido 55 goles en 15 jornadas, más que a ningún otro equipo de la categoría. Al Santa Coloma le colaron 54, por 53 al Levante y 54 a Quesos El Hidalgo Manzanares. Estos dos últimos marchan por detrás de los cordobesistas, que al menos han conseguido paliar la sangría atras con una importante productividad ofensiva. Sus 43 goles les dejan con un coeficiente de -12, que podría haber sido mejor si llegan a concretar sus habituales colecciones de situaciones de gol desperciadas. En algunas citas, este aspecto ha sido realmente dramático. Tienen en sus filas al máximo goleador de la Liga, Alberto Saura, que encabeza la tabla de artilleros con 14 dianas, las mismas que los brasileños Batería (Viña Albali) y Terry Prestjord (Ribera Navarra).

Los problemas en defensa no son imputables a los porteros, que han rendido a un nivel más que notable. El titular absoluto ha sido Fabio Alvira, que llegó en verano del Palma con el subcampeonato de Primera bajo el brazo. El madrileño estuvo ausente por lesión en los dos últimos encuentros y le tocó debutar a Cristian Ramos, un emblema local. Y el cordobés estuvo a la altura, incluso salvando puntos ante ElPozo en Vista Alegre. Josan González se ha referido a "desconexiones" para explicar lo que fueron, en muchos casos, errores groseros de pérdidas o descolocación en acciones a balón parado. Se trata de males subsanables y el técnico ya hizo alusión a un plan para atajarlos. El parón de Navidad vendrá bien para despejar la menta.

El "asunto brasileño": la coincidencia imposible

Contar con su tridente de .jugadores brasileños ha resultado imposible para el Córdoba Futsal, que ha aludido a "trámites burocráticos" para justificar las prolongadas ausencias de tres piezas referenciales en los esquemas de Josan González. Los alas Álex Viana, Lucas Perin y Pulinho han estado fuera de circulación, en su país, de manera escalonada durante la primera vuelta.

Viana, fichado el curso anterior desde el campeonato de Polonia, no se incorporó al equipo hasta que se inició el campeonato. De hecho, no realizó la fase de pretemporada con el grupo. A su llegada fue Lucas Perin, que jugó el partido inaugural, el que tomó rumbo a Brasil para resolver trámites de su documentación. Después de varias semanas, retornó a Córdoba para ingresar en la disciplina del equipo. Y después le tocó a Pulinho, que no disputó los dos últimos partidos y que se desplazo a Brasil. Se aguarda su vuelta para el retorno de las vacaciones.

Las lesiones del arranque del campeonato

A Zequi le rompieron el dedo de un pie en el primer partido del campeonato ante el Noia. No pudo volver en varias semanas. También cayeron lesionados en distintas fases jugadores de peso en el grupo como Jesulito o Pablo Del Moral En las primeras semanas, Josan tuvo que tirar del filial de Segunda B para completar convocatorias e incluso se produjeron estrenos en la élite, como el de Gemes.

La última lesión de calado ha sido la de Fabio Alvira, que sintió molestias en los prolegómenos del último partido en Vista Alegre, ante ElPozo Murcia, y salio del marco después de haber disputado la totalidad de los minutos oficiales en el campeonato. El relevo lo tomó Cristian Ramos, que ocupó la defensa de la portería ante el cuadro charcutero (2-2), con una excelente actuación, y también en la visita al Valdepeñas (5-2) en la despedida de la primera vuelta.

La igualdad en la Liga, para bien o para mal

Los equipos se mueven en distancias mínimas en la Primera División, que a diferencia de temporadas anteriores no tiene a ningún equipo descolgado en la tabla a estas alturas. "Es la más igualada de los últimos quince años", declaró Josan González. Para bien... o para mal. Hace poco más de un mes, el Córdoba visitó al Ribera Navarra en un partido en el que ambos estaban con la posición de colista en juego. En la pasada jornada, el conjunto tudelano peleó hasta los últimos minutos -había horario unificado- por engancharse a la Copa de España, reservada para los ocho primeros.

Los equipos con mejor racha son los tres primeros. Barça, Mallorca y Jaén. Los culés ganaron sus últimos cinco partidos, mientras que baleares y jiennenses calvan un registro de cinco triunfos y un empate. Por detrás de ellos, un paquete de perseguidores que ha ido alterando su fisonomía. El Córdoba está a dos puntos del descenso y a cinco del play off por el título. Conjuntos que han atravesado problemas importantes, como el Betis o el Ribera Navarra, han escalado con celeridad en cuando han engarzado un par de triunfos, al tiempo que se han desinflado Levante o Manzanares, que llevan cinco jornadas sin ganar El mismo tiempo en el que los blanquiverdes han obtenido dos puntos sobre quince, un balance claramente insuficiente como para aspirar a pelear la Copa, la primera competición en la que se quedaron sin sitio.