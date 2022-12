El derbi Salerm Puente Genil - Córdoba CF B, plato fuerte de la última jornada del año en Tercera RFEF

Una buena forma para despedir el año. Los equipos cordobeses presentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF abordan la última jornada previa al parón navideño con una cascada de cruces fundamentales de por medio, trascendentales de cara a los objetivos y la tranquilidad tan referidos en los recesos invernales. El derbi entre el Salerm Puente Genil y el Córdoba CF B en el Manuel Polinario (domingo, 12.00 horas), de esta forma, será el plato fuerte para un fin de semana cargado de fútbol, con también importantes enfrentamientos para el Atlético Espeleño, que recibirá a un histórico como el Xerez (domingo, 12.00 horas), el Pozoblanco, que pondrá su racha a prueba con la visita al Conil (domingo, 12.00 horas), o el Ciudad de Lucena, único con cruce sabatino en su salida al feudo del Ceuta B (sábado, 16.00 horas), con el estreno de Falete en el banquillo como gran aliciente.

Salerm Puente Genil - Córdoba CF B

La crudeza de un choque por la parte alta de la tabla será sazonada por la efervescencia de los clásicos duelos provinciales de esta temporada, esta vez con rojillos y blanquiverdes como protagonistas de otra pugna de impacto. Para los de Puente Genil, la llegada del líder vendrá enmarcada en un contexto de grandes sensaciones dada su actual dinámica liguera, en la que suman siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Abonados a la zona noble, como cuartos clasificados con 23 puntos -a uno del sexto-, los de Puentenueva quieren rematar su buen hacer en este primer tramo del curso con una victoria de prestigio ante el incombustible filial blanquiverde.

En la joven escuadra califa, por otro lado, la cita en el Polinario vendrá también acompañada de una línea de derbis que ya se inició durante la pasada semana en su recibimiento al Espeleño en El Arcángel (4-2), con un duelo vibrante que pretende marcar el camino también en la visita a tierras pontanas. Una semana más como líderes de la clasificación, ahora a cuatro puntos de distancia con el segundo -el Gerena, con 25-, los pupilos de Diego Caro también buscan el remate perfecto a una temporada que ha iniciado casi de la mejor forma concebible.

El choque en el feudo pontanés, por otro lado, también contará con el cartel de "mediodía del club", con un precio simbólico de tres euros para abonados. así como de diez para público general y cinco para niños. Con la entrada, además, los abonados -exclusivamente- se incluirán automáticamente en el sorteo de una cesta de navidad promovida por la propia entidad.

📌 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗢 𝗗Í𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕 | #SalermPuenteGenilCórdobaB



AD Ceuta B - Ciudad de Lucena

Para los lucentinos, esta decimoquinta jornada del calendario también tendrá una importante tarea de reválida interna por doble partida: para demostrar la nueva línea del equipo tras la marcha de los hermanos Carrasco, así como para a su vez marcar el nuevo proceder con Rafael Carrillo “Falete” en la dirección de su banquillo. El cordobés, en el que será el encuentro de su reestreno como celeste, ya reconoció que la visita al conjunto caballa no llega en la mejor situación posible, dada la falta de efectivos -sanciones, enfermería, etc-, aunque su intención no es otra que la de devolver la senda de la victoria a un equipo del que sostiene que aspira a todavía “pelear por todo”. Desde la novena plaza, a cuatro puntos de la zona en busca de la fase de ascenso (19), la situación demanda triunfos.

En el otro lado comparecerá un Ceuta B inmerso en una espiral de resultados negativos durante las últimas fechas, en las que solo ha conseguido echar el lazo a dos de los últimos 21 puntos en juego. El resultado, dada la mala dinámica, es el de un filial ceutí que llega al último duelo del año coqueteando con la zona de descenso, como duodécimo clasificado, aunque a tan solo tres puntos de la quema, marcada por el Ayamonte (12).

Conil CF - CD Pozoblanco

También tendrá que medirse a domicilio el Pozoblanco, abordando la despedida del año con un regusto tremendamente dulce en el paladar, motivado por la gran racha que arrastra durante esta fase de la temporada. Pese al revés ante el Antoniano hace un par de jornadas, la escuadra dirigida por Antonio Jesús Cobos ha sabido reponerse al bache inicial de su campaña con una muestra de trabajo y voluntad para llenar sus arcos de triunfos, puntos y, consecuentemente, de buenas sensaciones ahora en la zona alta de la tabla, en la que guardan el quinto puesto, con 23 puntos. El pasado triunfo ante un rival como el Bollullos (1-0), ciertamente, refrendó la buena línea que atraviesa el conjunto blanquillo, que visita a los conileños con la intención de marcharse a las vacaciones en la zona noble.

Por contra llegará un Conil que tiene a tiro de piedra los dos polos de la clasificación, a tan solo cinco puntos de la fase de ascenso, aunque también a una peligrosa distancia de seis con respecto al descenso. Colchones significativos, en ambos casos, que ofrecen cierta tranquilidad para un conjunto malagueño que viene de perder durante su último compromiso liguero en el pasado fin de semana, ante el Xerez CD (1-0), pero que como local todavía no ha cedido una sola victoria en toda la temporada. No será fácil.

Atlético Espeleño - Xerez CD

Los rojillos también tomarán partida en su última actuación del año con el gran objetivo de relanzar su dinámica tras el revés en El Arcángel. Previamente, antes de la derrota ante el líder, el combinado tutelado por Juan Carlos Quero atravesaba uno de los momentos más brillantes desde su ascenso a Tercera RFEF, encadenando cuatro encuentros consecutivos puntuando para coger oxígeno en la zona de descenso. Todavía como colistas, con 9 puntos, la premisa parece sencilla, aunque a la vez complicada: sumar el segundo triunfo del curso para recortar distancias con la salvación, que queda a otros cinco puntos.

En el lado homólogo concurrirá un histórico como el Xerez, listo para presentarse por primera vez en el Municipal de Espiel. La escuadra jerezana, ciertamente, también atraviesa una fase algo irregular en la presente campaña, en la que no encuentra la receta para sumarse con asiduidad a la senda de la victoria. Como séptimos clasificados, con 20 puntos -a tres del playoff-, su intención de sumarse a la zona alta pasa por sumar de tres a costa del combinado cordobés, aunque llegando con un precedente que invita al optimismo: no han sido capaces de ganar en ninguno de sus tres últimos compromisos a domicilio.