Falete: "Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores"

La llegada de Rafael Carrillo “Falete” al Ciudad de Lucena ha venido dada en un contexto algo enrarecido, ya sea por la salida del anterior banquillo, la singular situación en la tabla o la disposición de la plantilla. De una forma u otra, para el cordobés llega un rompecabezas con el que intentar dar forma a los ambiciosos objetivos de la entidad celeste en esta nueva etapa que ahora comienza, para la que destacó su intención de luchar por todo. “Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores en cada partido, a partir de ahí que seamos capaces de conseguir lo que nos ponga en el lugar que estemos. Nuestra intención es hacer al Ciudad de Lucena lo más competitivo posible para pelear por todo. La distancia es bastante para pelear en estos momentos, pero todavía queda una segunda vuelta, muchos puntos en juego... Hay margen suficiente para aspirar a todo y a lo máximo”, señaló el técnico durante el acto oficial de su presentación como nuevo entrenador del conjunto lucentino.

En esa línea, Falete reafirmó la necesidad de dar normalidad a la situación actual para abordar el último compromiso del año con garantías, teniendo después un espacio idóneo -parón navideño- para reformular la plantilla mediante incorporaciones, así como de implantar el nuevo estilo de juego planteado. “Necesitamos ver el rendimiento durante esta semana, incluso en las próximas semanas, en las que trabajaremos sin la presión de jugar partidos. Estamos convencidos de que habrá aciertos, errores y de que intentaremos hacer un Ciudad de Lucena muy competitivo”, indicó. “Lo más importante es que tenemos que crecer en confianza. El equipo es lógico que después de los resultados y el cambio haya un momento de incertidumbre, pero eso se cambia rápido. Es cierto que la plantilla es corta”, sumó.

En cuanto a la plantilla, de la misma forma, el preparador señaló la “gran calidad” que atesora a nivel técnico e individual, situándola como una buena base para afianzar el proyecto junto a las tan necesarias incorporaciones. “Hay pocos efectivos, entre lesionados, sancionados... No hay lo que me gustaría para competir como yo quisiera el domingo. Es evidente que lo que tenemos es lo que hay, vamos a competir con eso a más del cien por cien. Mi ideal de juego me lleva a algunos aspectos que en la plantilla actual no existen, pero lo que vamos a planificar de cara a reforzar la plantilla irá en función de eso, de las carencias y necesidades que pretendemos para tener un sistema de juego que nos guste y se adapte a lo que queremos”, admitió.

La afición avala su llegada

De vuelta al fútbol lucentino, a su vez, Rafael Carrillo también quiso expresar su buena relación con la afición celeste, con la que comparte buenos recuerdos de anteriores etapas. El buen recibimiento, para él, supone un primer paso a la hora de tratar de revertir la irregular dinámica del equipo. “Estoy super ilusionado de volver a un club que siempre me ha tratado muy bien, que me ha considerado parte de él. Siempre hemos tenido buenos resultados y rendimientos. En este caso la situación es diferente a otras, nos encontramos una plantilla hecha, que además está acostumbrada a un tipo de trabajo y, posiblemente, tengamos que buscar el máximo rendimiento a corto plazo para recobrar la confianza. Estamos convencidos de que el trabajo no va a faltar y que el rendimiento lo vamos a conseguir seguro”, manifestó ambicioso.

Junto a esas valoraciones, además, también mandó un mensaje traducido en el nuevo estilo de juego que plantea para la escuadra lucentina, en la que la verticalidad y el “juego directo” pasarán a ser una de sus principales premisas. “El Ciudad de Lucena que vamos a ver será el que nos permitan los jugadores que tenemos. Tenemos muy buena plantilla en cuanto a jugadores a nivel técnico, ahora lo que tenemos intentar es que ese nivel de calidad se refleje en resultados. Eso llega con la seguridad, la confianza... Vamos a crear muchas ocasiones para poder finalizar el mayor número de veces, ser muy directos de cara a buscar la portería contraria. Con velocidad, elaboración, desmarques de ruptura de jugadores de banda... Intentaremos que el equipo tenga una identidad de ser ambicioso, protagonista con el balón y de llegar a portería contraria el mayor número de veces”, confirmó al cierre del acto.