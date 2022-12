Manel, Orantes, Sergi Bruguera, Jordi Arrese, Àlex Corretja, Albert Costa, y Arantxa Sánchez-Vicario han ingresado este lunes en el ‘Hall of Fame’ del tenis catalán que la Federació Catalana de Tennis (FCT) ha instaurado para reconocer los méritos de todos aquellos que han forjado la historia de este deporte en Cataluña desde que la federación fue fundada en 1904.

“Queremos poner en valor lo que somos, aprendiendo del pasado”, ha destacado Jordi Tamayo, presidente de la federación catalana en el acto de la primera promoción de la que también forman parte Andreu Gimeno, ya fallecido, Carlos Moyà y Conchita Martínez, ausentes en el acto, pero que como el resto de elegidos han jugado al tenis con la licencia de la federación catalana y en su carrera han conquistado al menos un Grand Slam, un Masters o una medalla olímpica individual.

Premio y destitución

“Formar parte de esta historia y ser reconocidos es un orgullo para todos nosotros y felicito a la federación por hacer realidad la idea”, ha destacado Bruguera, al que este lunes mismo la Federación Española de Tenis ha anunciado oficialmente el final de su capitanía en la Copa Davis. “Siempre he dicho que para mi continuidad era imprescindible que los jugadores lo quisieran y, no ha sido asi. Lo entiendo y me voy orgulloso y agradecido a todos por su colaboración en estos cinco años de capitanía”.

“Estar aquí y formar parte de una historia del tenis catalán te llega al corazón y esperamos siga creciendo gracias a todos”, ha valorado Corretja, en el Museu del Tennis Català, de la Vall d’Hebron, donde se ha celebrado el acto.

Otros homenajeados

Junto a los tenistas también han sido homenajeados con menciones especiales, el RCT Barcelona, el RC Polo i el CT Salut que junto a los desaparecidos clubs Sport-Verein Club y Sportsmens Club fundaron la Federació Catalana de Tennis en 1904, antes de crearse la federación española en 1913.

También han ingresado en el Saló de la Fama catalán, Josep Ferrer-Peris, desaparecio expresidente de la FCT entre 1981 y 2008. El entrenador Joan Ventura, fundador de la primera escuela de tenis, también fallecido. Javier Moreno, árbitro internacional con más de 100 eliminatorias de Copa Davis; Jordi Ros, primer tenista en silla de ruedas catalán que participó en unos Juegos Olímpicos (1992) y los hermanso Eduard y Josep Manel Muntada, precursores del Tennis Playa (1976) .