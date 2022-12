Guillermo del Pino, segundo con España en el Torneo Internacional de Íscar

El alero del Unicaja Guillermo del Pino logró la segunda plaza con España sub 16 en el Torneo Internacional de Íscar al perder la selección contra Italia por 66-88 en la final. El jugador cordobés aportó 7 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos.

La España de Guillermo del Pino debutó en Íscar con un abultado triunfo sobre Castilla y León por 95-48. Posteriormente venció a España sub 15 por 85-66 con 8 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en 25 minutos del alero cordobés.

Y en la gran final, España sub 16 no pudo con una Italia espectacular, con algún proyecto de jugador muy interesante. Los de Xavi Albert perdieron el ritmo del marcador en el tercer cuarto y ya no pudieron llegar a un final igualado.

Guillermo del Pino es un jugador formado en el Cordobasket que el pasado verano debutó como internacional disputando el Torneo de la Amistad con España sub 15.