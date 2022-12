El Córdoba Futsal apunta hacia la luz ante el Ribera Navarra

En otro tiempo y en otro lugar, una visita al colista de la Liga se interpreta como una oportunidad clara para sumar una victoria. No es así en la Primera División de fútbol sala, cuya igualdad de fuerzas ha convertido la rutina de sus equipos en un complejo equilibrio entre la esperanza y la angustia, la luz o las tinieblas. Un par de jornadas sumando o de secano marcan la diferencia entre una posición lustrosa o una ubicación fea. Como la que ocupa el Aspil Jumpers Ribera Navarra, equipo al que visita el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad (sábado, 20.00 horas, Pabellón Ciudad de Tudela). Los locales van últimos en la clasificación, con 11 puntos sumados. Solo dos menos que el Córdoba, que con 13 mira una zona de Copa de España que tiene a dos puntos, con el UMA Antequera (15) en la octava plaza.

"Somos afortunados por competir en una Liga que te exige tantísimo y que te hace estar siempre concentrado hasta el mínimo detalle para tener opciones de merecer la victoria", ha indicado en las vísperas Josan González, un entrenador que sigue insistiendo en su idea de exprimir todo el potencial -el que se ha visto y el que se intuye- de un Córdoba que vio frenada su escalada con una derrota en Antequera (3-2) y un empate casero frente al Levante (3-3). Todos son rivales directos, una etiqueta que parece más absurda que nunca en este curso porque "no hay ningún rival cómodo".

Un encuentro "duro" en Tudela

González augura un encuentro "duro" ante el Ribera Navarra, que en la jornada intersemanal logró un triunfo de prestigio en la pista del Industrias Santa Coloma (1-3) y mostró un aspecto combativo. "Ocupa una clasificación es que es mentira por el desarrollo de los partidos que ha disputado, porque en las tres primeras jornadas debió haber sumado de tres en tres, pero por estos detalles de los que hablamos se quedó con cero y está notándolo", resalta Josan a propósito del equipo tudelano, un clásico de la competición que está encarnando la tremenda igualdad. Ha perdido la mayoría de sus partidos por un gol de diferencia y ha plantado cara en todos.

Con la baja del brasileño Pulinho, que ha viajado a su país según informa el club, Josan González aspira a sonreír de nuevo -van tres jornadas sin ganar, con dos empates- en "este Tourmalet de partidos seguidos", dice. ¿La receta? La clásica. "Tenemos que centrarnos en lo nuestro, en preparar lo mejor que podamos el encuentro", apunta. El estado anímico del grupo no parece haber sufrido mella." Tenemos confianza y también, obviamente, autocrítica por las cosas que podemos mejorar a nivel de grupo e individualidades", manifiesta el pontanés, quien subraya que "todo lo que nos ayude a ser mejores en cada partido y acercarnos a la excelencia" será bien recibido.

El Córdoba tratará de desequilibrar a su favor un dato estadístico que pregona un festival en las áreas: los blanquiverdes encajan muchos más goles de lo habitual y deseable (43, los mismos que el Ribera y solo dos menos que Santa Coloma y Betis), aunque tienen un registro anotador (36) en el que sobresale la figura de Alberto Saura. El murciano lleva 12, los mismos que los brasileños Batería y Lucao (Jimbee Cartagena).

Una mirada a la Copa de España

Los ocho primeros clasificados al final de la primera vuelta disputarán la Copa de España. Quedan tres jornadas en el calendario y ya hay tres conjuntos que garantizaron matemáticamente su pase a la fase final del torneo: Barça, Jimbee Cartagena y Mallorca Palma Futsal. El equipo catalán superó a Xota FS (1-3) afianzándose en el liderato con 28 puntos y es el principal favorito para revalidar una Copa que se disputará el del jueves 9 al domingo 12 de febrero de 2023 en una sede aún por confirmar. Tanto barceloneses como cartageneros y palmesanos buscarán ahora ser cabezas de serie, para lo que necesitan acabar entre los dos primeros clasificados la primera vuelta de Liga Regular.

En el Córdoba Futsal no le ponen nombre al objetivo, aunque resulta evidente que está al alcance. Los blanquiverdes tienen que medirse, después del Ribera Navarra, a ElPozo Murcia en Vista Alegre y, finalmente, al Viña Albali Valdepeñas en el pabellón Virgen de la Cabeza. No es sencillo el itinerario, pero no lo es para nadie. Los puestos séptimo y octavo están muy cotizados y en el club cordobés los observan con mirada golosa, si bien es cierto que hasta el momento no han podido catar ninguna de esas posiciones en lo que va de campeonato.