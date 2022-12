El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', en tratamiento por un cáncer de colon, tuvo covid-19 y desarrolló una "infección" pulmonar que le obligó a ser hospitalizado, según reveló su hija Kely Nascimento.

"Hace unas tres semanas contrajo covid. Él está vacunado con todas las vacunas, pero por causa de los medicamentos y la quimioterapia del cáncer está frágil y desarrolló una infección en el pulmón. Por eso fue al hospital", indicó Nascimento a la cadena Globo.

Pelé, de 82 años, está ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo desde el martes de la semana pasada "para revaluar el tratamiento de quimioterapia del tumor en el colon, identificado en septiembre de 2021", según informó la clínica. Posteriormente, el equipo médico comunicó que el triple campeón mundial con la Canarinha padecía una "infección respiratoria", motivo por el cual le empezaron a administrar antibióticos, a los que ha respondido de forma "adecuada" desde entonces.

Según el último boletín médico, divulgado el sábado, el exdelantero sigue en tratamiento y su estado de salud es "estable". "Ha tenido una buena respuesta a los cuidados de la infección respiratoria, sin presentar un empeoramiento de su cuadro en las últimas 24 horas", apuntó el hospital.

En paralelo, la cadena ESPN y el diario Folha de Sao Paulo aseguraron que Pelé ya no responde a las sesiones de quimioterapia y que ha pasado a cuidados paliativos después de que el cáncer detectado en el colon se extendiera a otros órganos del cuerpo.

La familia ha negado de forma vehemente esas informaciones. "No está en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Está en un cuarto normal, no está en riesgo. Está bajo tratamiento", señaló Flávia Arantes, hija también del exfutbolista brasileño, que participó igualmente en el reportaje emitido por Globo. "Es muy injusto que empiecen a hablar de que está en estado terminal, en tratamiento paliativo. No es eso", añadió.

Esta última hospitalización de 'O Rei' ha generado una enorme corriente de solidaridad en el mundo del fútbol que coincide con la disputa del Mundial de Qatar. Desde ese país se han realizado diversos homenajes al exjugador de Santos y Cosmos, mientras que aficionados del club paulista hacen vigilia a las puertas del hospital de Sao Paulo pidiendo la pronta recuperación de su ídolo.