El Deportivo Córdoba empezó con mal pie el mes de diciembre y cayó por la mínima (2-1) en la pista del recién ascendido CDT Al-Ándalus, en el primer enfrentamiento de la historia entre ambos equipos, lo que supuso para el conjunto cajista poner fin a una racha de tres jornadas consecutivas puntuando, una sucesión de resultados que le había permitido coger algo de oxígeno y alejarse de la zona peligrosa, a la que otra vez se ha acercado.

La primera parte fue más de control que de ataque por parte de ambos equipos, donde las líneas defensivas supieron mantener controladas a los ataques rivales y en la que apenas se vieron ocasiones claras hasta la recta final, con un par de acercamientos claros llevados por Pegue, muy incisiva en la presión y que dispuso de un mano a mano que no supo resolver, una ocasión respondida por las onubenses, que pusieron a prueba a Natali en dos intentos bien resueltos por la guardameta internacional ucraniana, el segundo de ellos con el rostro.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Pablo García, muy lastrado por las bajas de jugadoras como Neiva, Marixu o Celi, trató de volcar más el juego sobre el campo rival, mostrándose más agresivo a la hora de presionar la salida de balón del Al-Ándalus. En uno de esos robos, Pegue tuvo en sus botas la oportunidad de abrir el marcador, pero no superó en el mano a mano a Cristina. En otro robo de la propia Pegue, el balón llegó a María Calañas, que no batió a la meta local. Las ocasiones se sucedían sobre el marco onubense para desesperación de las cordobesas, que no veían la manera de perforar la portería de su adversario, como en un disparo de Clara, que se estrelló en el poste.

Llegan los goles

Y tras esa sucesión de llegadas llegó el primer mazazo en contra mediado el segundo periodo, con un disparo escorado desde la frontal del área por parte de Miriam que, con un posible desvío de la defensa cajista, acabó en el fondo de la red de Natali, llevando al electrónico un 1-0 que no reflejaba lo que se estaba viendo sobre el parqué del Diego Lobato. Pero no quedó ahí la cosa, porque un minuto después, en una jugada de estrategia muy bien trazada, Manuela mandó al fondo de las mallas el segundo tanto del partido.

Aún pudo ser el castigo mucho mayor cuando, en pleno éxtasis del Al-Ándalus, Natali evitó la goleada y, por tanto, la sentencia con varias intervenciones de mérito. Una vez pasado este temporal, y con el Deportivo Córdoba jugando de cinco con la inclusión de una portera-jugadora, las llegadas volvieron a ser blanquiverdes, y Clara Gea, con un disparo desde media distancia, consiguió reducir distancias con el 2-1, sumando así su séptimo tanto del curso. Las cordobesas fueron a la desesperada en busca de la igualada, con el riesgo que suponía dejar la portería desguarnecida, pero el tanteo no volvió a moverse y los tres puntos se quedaron en Huelva.