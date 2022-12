Josan González marca el reto al Córdoba Futsal en Antequera

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad se encuentra en una encrucijada en la Primera División. "Es una jornada que puede devenir el futuro de esta temporada y una victoria o una derrota nos indicarían un poco la zona de la tabla en la que vamos a luchar en este tramo", admite Josan González, entrenador de un equipo que está atravesando en las últimas semanas una fase dulce. Llevan cuatro partidos oficiales sin perder -uno de ellos en Copa-, con tres victorias y un empate, el logrado el pasado fin de semana en la cancha del Industrias Santa Coloma (3-3). Este sábado les toca rendir visita al BeSoccer UMA Antequera (17.00, Pabellón Fernando Argüelles, LaLiga Sports TV), un club que pasa por un periodo de efervescencia que le ha llevado de la Segunda División a la zona aristocrática de Primera.

"Tenemos una buena oportunidad para crecer como equipo ante un rival que ha venido para quedarse en esta Primera División, con un elenco de los mejores jugadores jóvenes, con varios internacionales en categorías inferiores, y un jugador ya consagrado y con varias participaciones en la absoluta", como Burrito, apunta Josan González, quien destaca del Antequera que "en la Copa del Rey protagonizó una hazaña histórica". Los malagueños, por entonces en Segunda, ganaron el título.

Los rivales directos en un derbi andaluz

El UMA Antequera es un rival directo, una etiqueta que vale para todos los equipos de la Liga puesto que la igualdad es mayor que nunca en los últimos tiempos. En este derbi andaluz están los dos igualados con 12 puntos, a uno de la zona de play off y Copa de España. "Vamos enfocados en hacernos dueños del esfuerzo del día a día, en ser capaces de prestar atención a todos los detalles, cosa que quizá no hicimos del todo en Santa Coloma y eso nos penalizó durante un tramo del partido", confiesa Josan, que no tiene otro objetivo que amarrar los tres puntos y prolongar la racha. "Llevamos la idea clara de trabajar para merecer la victoria, siendo conscientes de que tal y como está la clasificación, puede ser decisivo", expone el pontanés. "Somos ambiciosos y vamos a por los tres puntos", zanja.

El mes de diciembre trae para el Córdoba Futsal un calendario frenético. Después de la visita al Antequera tendrá que retomar la competición el próximo martes en el Palacio de Deportes Vista Alegre ante el Levante, con el que actualmente está empatado a puntos dentro de un paquete de seis equipos entre el noveno y el decimocuarto. Los próximos seis puntos dirán si el Córdoba pone la brújula mirando al norte o al sur. De momento, le avala un dato estadístico: de todos los situados en "tierra de nadie" es el que mejores registros lleva en el último mes.