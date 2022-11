Juan Ignacio Grondona: "Hubo un binomio entre atletas y público increíble"

El atleta Juan Ignacio Grondona se convirtió en uno de los grandes protagonistas en el regreso de la Media de Córdoba tras dos años de ausencia. El corredor de 24 años obtuvo la tercera plaza y batió el récord provincial de la distancia, que poseía Miguel Ríos desde 1993, por un margen de 2.04 minutos, al dejarlo en 1.04.25. El éxito le llegó además en su estreno en una media maratón, lo que le dio más realce si cabe a la gesta. El representante del club Atletismo Cordobés hizo un tiempo que le habría permitido ganar en 23 de las 36 ediciones de la Media de Córdoba y en las 9 anteriores.

-¿Esperaba realmente hacer el tiempo que logró en la meta?

--Ya en las entrevistas previas dije de una manera un poco pretenciosa que esperaba bajar de la hora y cinco minutos. Sabía que al debutar en la distancia, era una incógnita lo que me podía pasar a partir del kilómetro 15. Soporté bien los últimos kilómetros e incluso hubo momentos en los que pensé que podía bajar de la hora y cuatro minutos, aunque no pudo ser. Pese a todo, la carrera fue todo un sueño.

-¿Qué le han dicho sus compañeros de club?

--La verdad es que me han felicitado mucho, aunque ellos ya se lo esperaban, pues me veían todos los días entrenar. Realmente, ellos confiaban en mí, más que yo mismo. La gente que no me conoce tanto sí que veía difícil que hiciera la marca de 1.04.25 y que batiera el récord provincial que tenía Miguel Ríos.

-¿Qué le pareció el ambiente de la carrera?

--Para mí, si tenemos en cuenta que era un domingo temprano, fue impresionante. La gente salió a la calle a desayunar y a animarnos. Hubo un binomio entre atletas y público que me hizo disfrutar. Correr con la gente así fue una motivación y una de las claves para que me saliera la marca.

-Con la marca de Córdoba podría subir al podio en el Campeonato de España. ¿Es consciente?

--He mirado las marcas de los últimos años en el Campeonato de España y es cierto que en algunas ediciones me podría valer. Me estoy planteando preparar esa competición algún año y también el Nacional del 10.000 en ruta.

-¿Esperaba terminar tercero?

--Sabía que podía luchar por el tercer lugar, pero en los dos o tres últimos kilómetros me quedé vacío y no pude con Lansi.

-La carrera la terminó quinto pero subió dos puestos por las descalificaciones del marroquí Bilal y el cubano Estévez ¿Qué le pareció la situación que se vivió?

--Me supo mal subir al podio de la manera que fue, sobre todo por los compañeros que descalificaron. Hablé incluso con el atleta cubano para conocer como estaba. No son las mejoras formas de tratar a estas personas que vienen a Córdoba. Espero que para el año que viene lo arreglen, ya sea permitiendo que puedan correr todos, o avisando con antelación a los que no puedan participar para que no viajen.

-¿Se ha planteado hacer una maratón?

--Todavía no, debido a que es una prueba a la que le tengo mucho respeto, pero sí preparar alguna media maratón como la de Valencia para hacer marca.

-¿Cuál es su próximo objetivo?

--Quiero preparar el 1.500 al aire libre y hacer menos de 3.40 minutos, pues ya la he corrido este año en 3.43 estando un tiempo lesionado. También quiero bajar de los 8 minutos en el 3.000.