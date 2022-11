El revitalizado Córdoba Futsal busca más en Santa Coloma

No es sencillo mantener un discurso positivo cuando se es colista de la Liga. El Córdoba Futsal lo hizo, consciente de que la situación que vivía -el aspecto exterior, más bien- podía llevar a interpretaciones equívocas o directamente torticeras. Ahora anda metido en una buena racha de resultados y tiene a tiro la zona de play off por el título. También aguarda ya su eliminatoria en enero de octavos de final, en casa, ante el Noia, con la perspectiva de igualar su mejor marca con la Copa del Rey. Ha logrado engranar su trabajo con los resultados. No hay mayor satisfacción ni estímulo que ese para abordar el próximo reto que le viene: el partido de la décima jornada de Primera División ante el Industrias Santa Coloma (viernes, 20.45, Pabellón Nuevo, LaLiga Sports TV).

Josan González no está dispuesto a desviarse ni un milímetro de su discurso: el día a día, el enfoque en los detalles, la concentración plena. El pontanés lo tiene claro: el partido del viernes empieza a ganarse el lunes. Y para esta ocasión se encuentra con una circunstancia inédita y feliz: tiene a toda su primera plantilla al completo. El brasileño Lucas Perin ya está con el grupo después de un periplo de varias semanas en su país por asuntos burocráticos. El ala es desde ya una pieza más en un engranaje que cuenta con catorce componentes. En Santa Coloma se marca, por lo tanto, un nuevo punto de partida. Córdoba Futsal: resultados y clasificación en la Primera División "Es un rival muy exigente, que se encuentra con los mismos puntos que nosotros, con jugadores muy verticales, un equipo muy alegre en el juego de cuatro, muy intenso en defensa", indica el técnico cordobesista en las vísperas de un desplazamiento largo, con destino a una de las pistas referenciales de la Primera División. Su anfitrión lleva más de tres décadas en la élite, es uno de los pioneros. Tiene, además "un entrenador que lleva mucho tiempo llamando a la puerta de la Primera División y que por fin tiene esa oportunidad más que merecida", apunta Josan a propósito de Xavi Closas. "Le conozco perfectamente y va a sacar un gran rendimiento a ese equipo, como ya se está viendo", dice. En busca de un récord El Córdoba busca un triunfo lejos de casa que le reportaría un récord: en toda la campaña anterior solamente venció dos veces y engarzaría una tercera. No lo va a tener sencillo. Los colomenses solo cayeron al amparo de su afición ante el Barça, vigente campeón de Liga y de Champions, por 5-6, mientras que vencieron al Palma (5-4) y Xota (3-2), empatando con el Manzanares (4-4). Los marcadores, amplios y apretados, son reflejo de un estilo valiente. "Las tres victorias nos ayudan a que el ambiente esté más distendido, a trabajar con más alegría, pero sin olvidarnos de lo realmente importante, que es el proceso en el que estamos inmersos, centrarnos en los detalles y saber que todo lo que conseguimos parte del día a día, de los entrenamientos, el sacrificio y el esfuerzo", ha resaltado Josan González, que insiste en que para él es "un orgullo" ver "cómo los jugadores se han responsabilizado de la situación y han dado un paso al frente". La convocatoria, con Lucas Perin Josan González ha ido recuperando efectivos a medida que han ido pasando las jornadas y el retorno de Lucas Perin, que solamente intervino en la primera jornada y tuvo que desplazarse a Brasil para resolver asuntos burocráticos, ha sido la guinda que permitirá al pontanés poder disponer de su primera plantilla al completo. El ala se incorporó al equipo y se encuentra en Barcelona con la expedición, que realizó en la jornada del jueves una sesión de entrenamiento en las instalaciones del Club Natación Sabadell. "Será muy díficil, vamos con la máxima ilusión para ser merecedores de conseguir los tres puntos", ha dicho el entrenador blanquiverde, que buscará seguir la progresión de los suyos -tres victorias consecutivas, una de ellas en la Copa- y aprovechar la efervescencia que ha provocado la victoria ante el Movistar Inter, la primera lograda ante este adversario en Primera División. El buen momento goleador de Alberto Saura es uno de los grandes argumentos del Córdoba. El internacional murciano, con 10 dianas firmadas, es el mejor nacional en el top de realizadores, solo por detrás del brasileño Lucao (12), del Jimbee Cartagena.