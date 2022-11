El Córdoba Futsal se mira en el espejo de Vista Alegre

La Liga es larga, queda mucho camino por recorrer y no hay nada irreversible. Pero esas certezas no calman los deseos del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad de anotarse su primera victoria del curso 22-23 en el Palacio de Deportes Vista Alegre, un hogar cuyo calor no les ha servido para resolver ninguna de sus cuatro compromisos hasta ahora. "Estamos en deuda con ellos", dice Josan González, entrenador del equipo, a propósito del respaldo de la hinchada en cada uno de los partidos caseros de su equipo. El técnico pontanés es tajante: "Les debemos esa primera victoria".

Y la oportunidad llega este sábado (19.00 horas, LaLiga Sports.tv) en un partido rodeado de un aura especial. Llega a Córdoba el Movistar Inter, cuya visita supone "un privilegio" porque ya son "cuatro años consecutivos" midiéndose con "el equipo más laureado de la historia del fútbol sala". "Es algo que hay que valorar y tener en cuenta", apunta Josan. En ninguno de esos partidos logró el Córdoba doblegar al potente club de Torrejón de Ardoz, que siempre salió con algo en el bolsillo. Se lo llevó todo, para ser exactos: 2-3 en la 19-20, 3-7 en la 20-21 y 2-4 en la 21-22. Más allá de mejores o peores sensaciones, el tanteo cayó siempre del lado azul. Un referente en fase de readaptación En la formación que entrena el histórico Pato hay jugadores de primer nivel. En sus filas sobresale la presencia del cordobés Cecilio Morales, uno de los más reputados goleadores de la máxima categoría española en los últimos tiempos. El ala internacional de Montoro solo ha firmado uno en el presente curso, en el que la mayor producción la acaparan Pol Pacheco (6) y el eslovaco Tomas Drahovsky (5). El Córdoba Futsal quiere cerrar un revitalizante "triplete" ¿Cambiarán las tornas esta vez? "Queremos hacer un gran partido. Me encantaría ver de nuevo el Vista Alegre de las grandes citas", apunta Josan, ansiando esa "magia" que llevó al equipo en muchas ocasiones a revertir escenarios imposibles o compensar con una sobredosis de entrega la calidad de un adversario superior. Toda ayuda será poca frente a un Inter que no pasa precisamente por sus mejores momentos. Está a once puntos del líder Barcelona, que tiene más del doble. El equipo culé va a otra marcha y el cuadro torrejonero, en estos momentos, pelea por entrar en la zona de play off, reservada a los ocho primeros. Va noveno, con 10 puntos. Solo dos más que un Córdoba Futsal que está penúltimo, en descenso. La Primera División es una categoría en la que los vecinos se mueven en distancias cortas. El ambiente y la "contundencia" Ser contundente en las áreas. Para evitar goles en la propia y para hacerlos en la contraria. Actuar con determinación, sin titubeos. El mantra se ha venido repitiendo en cada jornada por parte de Josan González en el Córdoba Futsal, que sigue presentando una desagradable etiqueta de equipo más goleado (31 en ocho partidos) de la Primera División. Cuenta, como contrapartida, con uno de los artilleros más en forma de la Liga, el murciano Alberto Saura (10). Lejos de casa, los blanquiverdes obtuvieron réditos de ese desequilibrio en positivo que necesitan. "Ahora que hemos conseguido estas dos victorias consecutivas en pistas complicadas, ya hemos visto los desenlaces de las eliminatorias de Copa, tal y como dije cuando acabó el partido de Ceuta no nos vamos a salir ni un poquito de nuestro guion", expresó Josan González, que pone la tarea en "seguir trabajando en el día a día, minimizando los errores". Si los suyos son capaces de concentrarse al máximo de principio a fin, tendrán mucho camino ganado. El añadido vendrá de la grada. "Vamos a intentar por todos los medios crear el ambiente para ser capaces de competir y ser merecedores de los primeros tres puntos en casa de la temporada", apunta el técnico. Una lista sin Perin La ausencia una semana más del brasileño Lucas Perin marca la convocatoria de Josan González, que en esta ocasión no ha citado a ningún jugador del equipo filial de Segunda B. El técnico ha citado en Vista Alegre a los porteros Fabio Alvira y Cristian Ramos -quese estrenó en la Copa en Ceuta-, y a los jugadores Lucas Bolo, Jesulito, Jesús Rodríguez, Álex Viana, Alberto Saura, Miguelín, Pablo del Moral, Muhammad Osamanmusa, Zequi, Ismael y Pulinho. 📣 ¡¡EL SÁBADO TENEMOS EL PRIMER PARTIDAZO DEL FINDE!!

➡️ Venta física: sede social (C/ José Mª Martorell, 30, de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 h)

💻 Venta online: https://t.co/Scr4eXCyaK

💶 Adultos: 20 € - Menores 14 años: 10 €