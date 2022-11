¿Cuántos atletas de fuera de la provincia han llegado a inscribirse en la Media de Córdoba?

Ya solo quedan unos días para que concluya el plazo de inscripción de la Media Maratón de Córdoba, pues acabará el 13 de noviembre. Hasta el día 11 valdrá el dorsal 22 euros, mientras que los días 12 y 13 subirá a 31. Más de 5.300 son los inscritos, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Municipal de Deportes, en una prueba que cuenta con un cupo de 8.750. Las inscripciones pueden todavía hacerse en la página web de la carrera.

Los atletas pueden todavía por tanto apuntarse en el evento deportivo más emblemático y con más participación de la provincia que este año vuelve tras dos años de ausencia por la pandemia. La carrera arrancará el 27 de noviembre a las 10.00 horas.

El cambio de meta a la Puerta del Puente

La Media de Córdoba creció en todos los aspectos, también en cuanto a la participación de atletas no cordobeses se refiere, a raíz del último cambio de recorrido, con la meta situada en la Puerta del Puente. Mientras en el año 2013, el último con la llegada en El Fontanar, hubo 1.763 no cordobeses con dorsal, que representaron el 44,1% del total, dos años más tarde, ya con el final actual, la presencia de deportistas de fuera de la provincia subió hasta 3.604, lo que provocó que fueran por primera vez más los no cordobeses, el 51,5%, que los cordobeses.

La masiva visita de atletas de todas las provincias de España y de otros países siguió creciendo hasta rebasar en 2017 por primera vez la barrera de los 4.000 (4.218) y una cifra máxima de 4.626 en 2018, entonces sobre un total de 8.750. En la última edición celebrada, en 2019, el Imdeco vendió 8.047 dorsales y 4.256 vinieron de lejos del suelo cordobés, lo que representó el récord de un porcentaje más alto de atletas foráneos, pues pasaron a ser el 53,3%. Dentro de unos días conoceremos las cifras de este año.