Carlo Ancelotti estaba enfadado. Vivió en Vallecas su peor noche de la temporada. Y no solo por encajar la derrota ante el Rayo que le hace perder el liderato a manos del Barça (tiene dos puntos de renta el equipo de Xavi) sino porque detectó cosas que no le gustaron nada. "Ha sido una mala noche, estamos molestos por la derrota", ha comenzado diciendo el entrenador italiano.

"Se sabía que ellos jugaban así, no es un partido difícil de analizar. Han sido más contundentes que nosotros en los duelos", ha reconocido Ancelotti, revelando el mensaje que le trasladó a sus jugadores. "Lo que le he dicho a ellos es lo que os he dicho a vosotros, esa falta de contundencia y cuando no tienes la actitud, la calidad no solo es lo que te permite ganar el partido", ha añadido el técnico blanco.

Ni siquiera remontar el partido en apenas seis minutos finales de la primera parte calmó al Madrid. Acabaron los 45 minutos iniciales con empate (2-2) y luego, ya en la segunda mitad, el Rayo volvió a ser mucho mejor que el Madrid. "Hemos perdido muchos balones, no hemos, además, sacado bien el balón desde atrás", ha reconocido el técnico italiano.

Más remates a puerta del Rayo

El Rayo jugó mejor. El Rayo tuvo más personalidad que el Madrid. El Rayo remató más a puerta (siete frente a los dos disparos blancos, ambos a balón parado, penalti y córner) y hasta le discutió el balón: 45% de posesión frente el 55% madridista.

"Necesitábamos frescura y piernas, pero no las hemos tenido. No es un momento bueno como antes, pero es bastante normal aunque estamos decepcionados porque hemos perdido el liderato" Ancelotti - Técnico del Madrid

"A nivel de calidad hemos bajado un poco”, ha confesado Ancelotti sobre la falta de contundencia de su delantera. “Rodrygo ha fallado dos o tres remates que habitualmente mete. No, no ha sido un buen partido. Hemos sufrido, no estamos frescos como antes", ha añadido el entrenador blanco.

"Necesitábamos frescura y piernas, pero no las hemos tenido. No es un momento bueno como antes, pero es bastante normal aunque estamos decepcionados porque hemos perdido el liderato. Pero la Liga es muy larga", ha contado Ancelotti, indicando que "no creo que el Mundial no haya afectado porque veo a los jugadores focalizados y lo intentan, pero no te salen las cosas como quieres".

Quiso ensalzar Ancelotti el partido de Marco Asensio (“lo ha hecho bien"), al tiempo que incidía en el mal rendimiento de Vinicius y Rodrygo. "El nivel de los otros dos ha sido más bajo de lo normal".