“Lo ideal sería que el balonmano femenino estuviera representado solo por un equipo”

El entrenador y director deportivo del Adesal de balonmano femenino, Rafa Moreno, ya ha comenzado una nueva temporada, ahora en la División de Honor Plata. Tres refuerzos llegados desde Cuba le han puesto la guinda a una plantilla que sueña con regresar a la Liga Iberdrola, lo que el sistema de competición se lo permite, si bien tendría que ser el mejor de 63 equipos.Solo el Córdoba CF y el Adesal han ascendido en la provincia dos veces a la máxima categoría en uno de los deportes de equipo tradicionales, por lo que, ahora aspira a conseguirlo una tercera vez.

-La temporada pasada no acabó de la manera que el Adesal esperaba. ¿Cómo afronta el club la nueva campaña?

-Hemos creado un proyecto bonito, basado en un acuerdo con la Federación de Cuba que creo puede ser un éxito a medio plazo. Córdoba podrá estar así ligada a jugadoras de élite de jugadores de selecciones nacionales como son las cubanas. Las tres chicas darán un toque de calidad al balonmano cordobés y de exotismo, además de mejorar el nivel del bloque cordobés que forman los dos conjuntos de Córdoba que compiten. Vamos a salir un año más con el objetivo del ascenso.

-¿En qué consiste el acuerdo con la Federación Cubana?

-Vamos a ayudarles para que las mejores jugadoras cubanas, las que a ellos les interesen, no solo las traigamos a Córdoba para que jueguen en el Adesal, sino que les ayudemos a colocarlas en otros equipos de España para que sigan con su proyección deportiva. Para eso, ha sido importante la figura del presidente del presidente de la Federación Cubana, de Rafa Moreno, como director técnico del Adesal, y de exjugadoras cubanas que han pasado por el Adesal como Gleinys Reyes. Todas las partes estamos de acuerdo y creo que es un proyecto bonito.

-Gracias al acuerdo con Cuba han llegado al Adesal la portera Indiana Cedeño, la lateral Yudisaday Rodríguez y la central Yarumi Céspedes. ¿Van a ser tres de las mejores jugadoras de la categoría?

-Evidentemente sí, aunque les falte la adaptación a un país con otra cultura y al sistema de juego europeo. Las capacidades individuales que traen estas chicas, prácticamente no las hay en esta categoría. Tenemos tres joyas que trataremos de pulir y que seguro nos van a dar un rendimiento que nos mejore en todos los sentidos.

-Esta temporada puede conseguir dos ascensos, aunque para lograrlo tendría que ser primero uno de los mejores equipos sobre un total de 56 y a continuación el campeón de una fase de ascenso con ocho conjuntos. ¿Lo ve factible?

-Lo bueno que tenemos es que ya hemos hecho este camino alguna vez. El Adesal está ahora en la categoría submáxima y para llegar a la Liga Iberdrola, ya lo hicimos en su momento, dos veces anteriormente, se trata de hacer un buen esquema y un equipo que gane partidos. A partir de ahí, hay que tirar hacia adelante. El Adesal ha sido dos veces campeón de la División de Honor Plata y porque no va a serlo otra vez. Es verdad que llegamos un poquito tarde, porque la tres primeras semanas no hemos podido contar con las tres jugadoras cubanas y que estamos haciendo una pretemporada sobre la marcha. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo crear un bloque que no pierda ningún partido y jugar el año que viene otra vez en la Liga Iberdrola.

-¿Es posible el ascenso o es un sueño?

-Nuestro objetivo es no perder un partido más a partir de mañana. Por tanto, lo veo posible.

-Hay actualmente dos equipos Córdoba en la Plata femenina de balonmano. ¿Hay jugadoras para los dos?

-Sí, hay jugadoras en Córdoba para los dos equipos y también apoyos para mantenerlos pero creo que lo ideal sería que el balonmano femenino estuviera representado solo por un equipo, aunque es verdad, la realidad es así, que desde hace dos años recibimos apoyos institucionales para poder mantenernos en una categoría submáxima. Además, más del 50 por ciento de las plantillas las forman cordobesas. Pese a ello, lo ideal sería probablemente que solo hubiera un equipo en la categoría.

-Durante las últimas temporadas han competido menos equipos de base en las ligas federadas con respecto a otras épocas. ¿Hay jugadoras de cantera para sostener a los proyectos existentes?

-En todos los deportes se puede hablar de los años prepandemia y postpandemia. Vamos a estar pagando los dos años de la pandemia que han sido muy duros pero nosotros tenemos ahora una categoría en Córdoba, la infantil o la cadete, en la que hay ocho equipos inscritos, lo que no había pasado nunca. Hemos estado en situaciones peores y ahora sí estamos en una buena situación, lo que no quita que paguemos la pandemia y el fútbol femenino que lo van a pagar todos los deportes que no son el fútbol. Lo que antes iba al baloncesto, al voleibol o al balonmano, ya cuenta con el fútbol y veremos a donde va a parar. Por lo tanto, creo que todos los deportes van a tener problemas.

-Después de llevar tantos años entrenando, también muchos en el Adesal como técnico, director deportivo y casi presidente, ¿Qué le motiva a seguir?

-Lo primero, devolver al Adesal a la Liga Iberdrola y asentarlo en el balonmano femenino de Córdoba. También, como le digo a mis jugadoras, sigo buscando como entrenador disfrutar de la ola y eso es disfrutar de un equipo, cuyo balonmano sea el más bonito posible, viéndolo como ataca y defiende. Lo seguimos buscando y voy al polideportivo con ese doble objetivo.

-Cuenta con una plantilla con tres cubanas, una francesa y una portuguesa. ¿Sacar un equipo de balonmano femenino en Córdoba a ese nivel es un milagro anual?

-Lo nuestro es aprovecharnos de las pocas jugadoras profesionales que quedan en esta categoría. Optamos también por ser lo más profesionales posibles. Ojalá que todas las cordobesas que juegan en Córdoba estuvieran con nosotros pero al haber dos equipos estamos más divididos. Pero creo que hemos encontrado la suerte de que las profesionales que existen en balonmano femenino, que no son tantas como en otros deportes, quieran jugar con nosotras. Como aquí en Córdoba se les ha tratado bien, hemos conseguido esa fama y seguimiento.

-¿Cuál es el presupuesto de este año y como lo cubren?

-Nosotros contamos con un presupuesto que ya está institucionalmente reglado por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento al ser una categoría submáxima. Es una suerte, que creo que en otras comunidades no lo tienen, los apoyos que aquí tienen estos equipos. Los apoyos privados son casi nulos y todo lo demás es casi amateurismo o profesionales disfrazadillos de estudiantes.