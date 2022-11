Los equipos cordobeses y una novena jornada de cuentas pendientes en Tercera RFEF

Llega otra cita para los equipos cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF. El Ciudad de Lucena, el Córdoba CF B, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y el Atlético Espeleño asestan otro zarpazo al calendario competitivo de la mano de una nueva jornada plagada de cruces de altura, en la que los diferentes objetivo en liza quedan una vez más sometidos a examen ante la más exigente de las pruebas, la del circuito liguero. Así, el Córdoba CF B dará el pistoletazo de salida al fin de semana con un duelo a domicilio ante el Rota (sábado, 16.00 horas), como preludio de lo que vendrá posteriormente el domingo, con otro reguero de salidas por parte del resto de combinados. El Espeleño hará lo propio para medir fuerzas en el feudo del Antoniano (domingo, 12.00 horas), el Salerm Puente Genil también visitará horas después al Cartaya (16.30 horas), mientras que el Pozoblanco pondrá su nueva dinámica a prueba también lejos de casa, ante el Ayamonte (17.00 horas). El Ciudad de Lucena, de esta forma, será el único combinado que presente duelo casero, con su recepción al Coria en el fortín aracelitano (18.00 horas).

Rota CD - Córdoba CF B

El impecable estado de forma que atraviesan los de Diego Caro será presentado ante otra prueba de confirmación frente al Rota, uno de los locales más fiables de la categoría y dispuesto a truncar la brillante racha de triunfos blanquiverde. Ciertamente, desde la primera victoria conseguida hace ya cinco jornadas, la que fue también la primera del curso, lo que ha sucedido ha sido un “más tres” tras otro, secundando el gran juego del joven combinado califa con un arreón de puntos mayúsculo en la tabla. No es de extrañar, de este modo, que el Córdoba B llegue al Municipal Navarro Flores defendiendo liderato, así como una racha brillante que espera sumar un nuevo capítulo tras la victoria de la pasada semana ante el Ceuta B -el que era segundo- en la Ciudad Deportiva (2-0).

En la parte homóloga se presentará un Rota que parte en situación un tanto irregular durante las últimas semanas, aunque guardando un expediente casi intachable en lo referente a sus envites caseros, donde está firmando casi la totalidad de sus puntos. Desde la zona media de la tabla, con 10 de estos, hasta 9 se corresponden a sus cuatro ponencias como local hasta la fecha, donde tan solo el Bollullos ha sido capaz de llevarse el triunfo, aunque no otros combinados como el Ciudad de Lucena o el Espeleño. Un historial que sirve como aviso, aunque también como camino a seguir para superar dicha prueba.

Atlético Antoniano - Atlético Espeleño

La necesidad toma partida una semana más del lado del conjunto espeleño, que llega a la novena jornada del curso sin conocer la victoria. A domicilio, donde están encontrando su mejor nivel esta temporada, los de Juan Carlos Quero emprenden una visita de dificultad ante uno de los cuadros revelación en este arranque liguero, un Antoniano que inició la campaña de forma fulgurante, aunque ahora viviendo momentos de complejidad durante las últimas semanas, escenario propicio para sacar partido. Tras el empate de la pasada jornada frente al Cartaya en el Municipal, con el también primer punto ante la afición rojilla, el estímulo llega para sellar de igual forma el tan ansiado primer triunfo de este ejercicio 2022-2023, en el que la necesidad de puntos para el Espeleño comienza a ser patente con el avance de los encuentros. Colista, con tres puntos y a cinco de la salvación, cartas de presentación para un duelo que no dejará indiferente a nadie.

Enfrente llegará un Antoniano también enfrascado en otra reválida interna en busca de su mejor versión mostrada durante el inicio liguero, en el que incluso llegó a situarse como colíder de la clasificación. Ahora, no obstante, tras cuatro jornadas sin encontrar la victoria, la escuadra lebrijana se ha visto rebajada hasta el sexto puesto de la clasificación, el primero que demarca la línea fuera de la fase de ascenso, con 13 puntos, aunque a su vez señalando una estadística singular para la previa: no ha ganado en ninguno de sus dos últimos cruces como anfitrión. Un escenario a explotar.

E speranza

S ueño

P asión

I lusión

E ntrega

L ucha



🔴⚪👌 pic.twitter.com/Nm1KzSwZSn — 𝘼𝙏𝙇𝙀𝙏𝙄𝘾𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙇𝙀Ñ𝙊 (@AtcoEspeleno) 3 de noviembre de 2022

Cartaya AD - Salerm Puente Genil

Los pontanos acogen la prueba lejos del Manuel Polinario enmarcados en una dinámica de resultados y sensaciones también difícilmente mejorable. Su registro se eleva hasta las cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos para preceder a su duelo frente al combinado cartayero, aunque también para encumbrar su candidatura a cualquier objetivo esta temporada, que ha iniciado de forma ilusionante. No es de extrañar, así, que el combinado dirigido por Juanmi Puentenueva reciba la visita al Estadio Luis Rodríguez Salvador desde un prisma altamente positivo, refrendado por su actual situación en la tabla, con el tercer puesto, y un fútbol excelso durante las últimas semanas.

El Cartaya, de esta forma, también examinará su tendencia en Liga de la mano del choque frente al cuadro cordobés, al que recibe en un feudo onubense en el que todavía no conocen la victoria. El cuadro rojinegro guarda un expediente algo particular durante este primer arreón liguero, en el que todavía no ha cedido ninguna derrota casera, aunque tampoco cosechado ninguna victoria, habiendo firmado cuatro empates durante sus cuatro actuaciones en el Luis Rodríguez hasta la fecha. A un punto del descenso, como decimotercero, su necesidad unirá fuerzas con la ambición de sellar el primer triunfo ante su público.

Ayamonte CF - CD Pozoblanco

Llega una cita trascendental para el conjunto pedrocheño. El Pozoblanco, tras un inicio de temporada brillante, seguido de otro arreón nefasto, acude a su reválida en el Estadio Ciudad de Ayamonte con una única aspiración: seguir en la senda de la victoria. Después de la machada de la pasada semana ante un duro Sevilla C (2-0), al que se despachó con autoridad y garantías en el Municipal, la tarea pendiente pasa ahora por llevar esas sensaciones a otro triunfo liguero, con el que seguir abriendo brecha con respecto a la zona de descenso y, a su vez, mirar cada vez más cerca a los puestos cabeceros. Una empresa de dificultad con una importante carga reivindicativa, a la que se suma la dificultad de sellar otro triunfo liguero -solo ha habido uno, ante el Salerm- lejos del feudo pozoalbense.

Si la disputa adquiere especial importancia por la parte cordobesa, aún más lo hace desde el lado opuesto, en el que parte un Ayamonte en serios apuros. Como penúltimo clasificado, con cuatro puntos y un balance de sensaciones altamente negativo, el cuadro onubense recibe la visita de los de Antonio Jesús Cobos inmerso en una espiral de derrotas que se prolonga durante las últimas tres jornadas, en las que no ha sido capaz de encontrar la fórmula para revertir su mal inicio esta temporada. Ha sido como local, en el Ciudad de Ayamonte, donde ha conseguido encontrar su mejor versión pese a las circunstancias, sede en la que ha guardado los únicos cuatro puntos que ostenta en su casillero.

Ciudad de Lucena - Coria CF

Los de Dimas Carrasco regresan una semana más al feudo aracelitano con la firme intención de rehacerse del revés de la pasada jornada a domicilio, que se saldó con una dolorosa derrota ante un duro Bollullos (2-1) durante el tramo final del partido, a pesar incluso de comenzar mandando en el mismo. Fue una remontada que puso fin a otra racha de cinco semanas consecutivas puntuando e intercalando victorias y empates, con la que el conjunto celeste aprovechó para auparse hasta la zona noble, así como para cosechar algunos marcadores reconfortantes como el de la victoria ante el Gerena (4-0). El retorno al feudo lucentino será, por tanto, ese escenario sobre el que deberá edificarse una nueva tendencia al alza, con la visita de un Coria al que también le va la vida en ello.

Y es que el cuadro cordobés, como séptimo y a tan solo un punto de volver a incorporarse a los puestos por la fase de ascenso, recibirá la visita de un conjunto coriano al que también le urge puntuar durante estas últimas semanas, en las que tan solo ha sido capaz de firmar cuatro de los 21 puntos en juego. Sus actuaciones a domicilio, del mismo modo, también han supuesto un descalabro tras otro, siendo el único equipo del Grupo 10 -junto al Ayamonte-, que todavía no ha conseguido sacar ningún punto lejos de casa, con cuatro derrotas en el expediente.