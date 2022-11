Ha saltado la sorpresa. Gerard Piqué ha colgado un vídeo en sus redes para despedirse de los aficionados culés en el que avisa de que este sábado será su último partido en el Camp Nou.

"He decidido que es el momento de cerrar este círculo", empieza el central. "Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será".

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022

Seguido, lanza la 'bomba' del día: "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou".