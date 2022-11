el retorno de Rafael Nadal al circuito no fue como esperaba el exnúmero 1 mundial que perdió ante Tommy Paul por 3-6, 7-6 (4) y 6-1. El tenista balear ha reconocido haber jugado "un partido horrible". La derrota no le impedirá estar en las Finales ATP que se disputan en Turín del 13 al 20 de noviembre entre los ocho mejores tenistas de la temporada 2022.

Rafael Nadal y Paris. Las dos caras de una misma moneda.



✅ En Roland Garros, todo.



❌ En Paris-Bercy, nada.



Afuera en su debut tras caer vs Tommy Paul 🇺🇸.

pic.twitter.com/xmyjgcWF93 — BATennis (@BATennisOK) 2 de noviembre de 2022

"No tengo nada que perder por estar en la Copa Masters", anunció a pesar de reconocer que le falta ritmo y más partidos para estar competitivo. Desde que ganó su primer Roland Garros siempre ha estado clasificado para jugar el torneo que cierra la temporada, aunque por sus lesiones no ha podido jugar en bastantes ocasiones. Nadal quiere estar en Turín.

"Espero estar (dijo Nadal sonriendo). Sí, no pasa nada, espero estar allí. Estoy emocionado por jugar, aunque no han sido los meses perfectos para mí, por supuesto. Pero voy allí sin nada que perder después de un buen año, quiero ir allí y dar lo mejor de mí. "Nunca sabes cuándo será el último partido, sobre todo a mi edad", dijo insistiendo que vive el tenis "día a día".

Pocas opciones en Turín

Sobre sus opciones en Turín se mostró realista. "Para mí es difícil imaginar ahora llegar a las ATP Finals con la suficiente forma para ganar un torneo como este que no he ganado durante toda mi carrera. Para jugar contra los mejores jugadores del mundo desde el primer día, necesitas estar ahí con ritmo de competición y eso no va a pasar", admitió tras su pronta derrota en París, que le puede hacer perder su puesto de número 2 si Casper Ruud o Stefanos Tsitsipas ganan el Masters 1.000 francés.

Nadal valoró la temporada com "un buen año" a pesar de que ha estado cinco meses lejos del circuito por sus lesiones. Campeón del Abierto de Australia, Roland Garros, Acapulco y Melbourne, su deseo es acabar el año con las mejores sensaciones. "No solo competir, sino estar en el circuito y entrenar con los otros muchachos. "Eso es lo que necesito, ahora. Darme la oportunidad de disfrutar de un Máster más. Nunca se sabe cuándo será el último, especialmente a mi edad. Me aseguraré de disfrutarlo y la próxima temporada lucharé por volver aquí".

Nadal llegaba con varios interrogantes mentales y físicos a París: fue padre primerizo el pasado 8 de octubre y llevaba sin competir en individuales desde que cayese en los octavos del US Open hace dos meses ante el estadounidense Frances Tiafoe. Sin embargo, no quiso buscar excusas para su derrota. "Esto es siempre lo mismo. Si juegas bien, ganas, si no, pierdes. Hubo momentos en los que estaba jugando bien, pero no en los momentos clave", analizó.