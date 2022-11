De Juan anuncia su retirada como jugador de rugby

El mejor jugador que ha dado el rugby cordobés a lo largo de su historia, Javier de Juan, ha anunciado su retirada a los 31 años. El internacional con España en rugby 15 y rugby 7 se va tras conseguir este verano su segundo título europeo consecutivo de ‘seven’.

"Me voy porque llevo muchos años con la selección y el cuerpo ya me pide descanso. Son ya muchos los años de éxitos y fracasos no me veo con fuerzas para iniciar otro proyecto con la selección a varios años vista", reconoce este cordobés que desde hace cuatro años reside en Madrid.

Su trayectoria

Javier de Juan Roldán (Córdoba, 5 de enero de 1991) ha formado durante diez años de las selecciones nacionales, con las que ha disputado más de 200 encuentros. Cuenta en su palmarés con los títulos europeos de rugby 7 de los años 2021 y 2022, los dos únicos además que ha ganado España en toda su historia.

Con la selección española de rugby 15 debutó el 14 de noviembre del 2012 en Windhoek (Namibia) en un partido amistoso que ganó España a Zimbawe por 47-14. Con la selección de 15 jugadores estuvo disputando partidos hasta el 2015 en encuentros incluso correspondientes al Seis Naciones B.

Con España de rugby 7 inició su andadura en enero del 2014 en las Series Mundiales de Las Vegas. Más de 150 choques ha disputado con este equipo que luchó en vano por lograr una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Formado en el CR Córdoba, comenzó a jugar con 13 años. Su primer club lo abandonó con 17 para fichar por los juveniles del Ciencias de Sevilla, una entidad con la que debutó en División de Honor el 5 de septiembre del 2010 en el duelo Cetransa Salvador-Ciencias en Valladolid. El Ciencias lo abandonó en 2014 para firmar por el Bathco Santander, aunque regresó a este equipo hispalense tres años más tarde.

De Juan: "De una derrota se aprende más que de diez victorias"

Los mejores recuerdos de su carrera los tiene Javier de Juan en cada torneo de las Series Mundiales de rugby 7 porque "cada torneo era como un megatorneo único, un pequeño mundial".

De Juan quiere ahora dejar atrás "el sacrificio que yo mismo y mi pareja hemos tenido que hacer durante estos años".

El cordobés recuerda también que se aprende más "de una derrota que de diez victorias".

Ahora seguirá ligado al rugby entrenando a unos niños con edades que van de los 6 a los 8 años del club madrileño Gatos del Ensanche. También le gustaría en un futuro colaborar de alguna manera con las selecciones nacionales.