El árbitro de baloncesto Antonio Conde cumple 700 partidos en la ACB

El único árbitro cordobés de cualquier deporte que ha llegado a los Juegos Olímpicos, Antonio Conde, está de enhorabuena, pues acaba de alcanzar la cifra de 700 partidos en la ACB de baloncesto. Tan redonda cifra la alcanzó el pasado fin de semana, al ejercer de colegiado principal en la victoria del Breogán sobre el Surne Bilbao por 86-70. El único árbitro andaluz de baloncesto que ha sido olímpico, estuvo presente el pasado año en los Juegos de Tokio, se ha convertido ya en un referente del arbitraje nacional de su deporte.

Antonio Rafael Conde Ruiz (Córdoba, 12 de mayo de 1973) es un cordobés de 49 años que lleva en la máxima categoría nacional desde hace 21 años, pues ascendió en el verano del año 2001. Su estreno llegó el 29 de septiembre de ese año en un partido Adecco Estudiantes-Casademont Girona, que ganó el conjunto catalán y en el que también jugó el cordobés Felipe Reyes, entonces en el Estudiantes.

Sus primeros pasos en el mundo del baloncesto los dio como jugador en las míticas pistas verdes del colegio Salesianos. Su carrera en el mundo del arbitraje la inició en 1989. Subió tan rápido que desde su entrada en las ligas nacionales, pasaron muy pocos años hasta su llegada a la actual LEB Oro y a la ACB.

Internacional desde el 2004

Como internacional debutó en el 2004 en la Copa ULEB y en el 2005 en la Euroliga. Desde el 2004 dirige encuentros en la Final a 8 de la Copa del Rey -debutó en una edición celebrada en Sevilla-- y también desde entonces es un habitual en las finales ligueras y en los clásicos Real Madrid--Barcelona.

A las competiciones nacionales de selecciones acude también cada año desde el 2006. Aquel año fue designado para dirigir el Europeo cadete masculino y el Mundial absoluto femenino. Desde entonces ha ido pasando por los europeos y mundiales de todas las categorías.

Al Eurobasket absoluto masculino llegó por primera vez en 2017, no pudiendo sacar mejor nota, ya que tras dirigir 7 partidos fue uno de los elegidos para estar en la final que Eslovenia ganó a Serbia por 93-85 en Estambul. En las siguientes temporadas arbitró también en las finales de los Mundiales sub 20 masculino y absoluto femenino y de la FIBA Eurocup por clubs.

Su estreno en los Juegos Olímpicos

Como también dirigió encuentros en el Mundial absoluto del 2019, que llegara por primera vez su presencia en los Juegos Olímpicos era una cuestión de tiempo. Su estreno olímpico tuvo que esperar un año, pues iba a llegar en 2020 en Tokio pero la pandemia del covid-19 lo retrasó doce meses. Finalmente acaeció hace un año en una cita en la que dirigió cinco partidos, destacando el Argentina-Australia masculino de cuartos y el Estados Unidos-Serbia femenino de semifinales.

La actual temporada no ha podido empezarla mejor, debido a que dirigió el partido por el bronce del pasado Eurobasket, lo máximo a lo que podía aspirar al llegar España a la final, y el duelo Real Madrid-Barcelona por el título de la Supercopa.

Los 700 partidos en la ACB "es una cifra que parece muy grande pero que pasa casi sin darte cuenta. El ritmo que llevamos es bastante rápido y la cifra de 700 partidos es bastante significativa, pero me sigo acordando bastante bien de la mayoría de ellos" ha afirmado en unas declaraciones concedidas a ACB.com.

Hoy, 700 partidos y 21 años después de su debut, Conde recuerda que "quizá, y viéndolo con cierta perspectiva, me quedaría con el desarrollo personal que te ofrece el disfrutar y trabajar en el mundo del arbitraje", asegura.

Dos décadas después de que debutara, Conde reconoce que en él "hay muchas cosas que no han cambiado: sigo siendo la misma persona y los que me conocen saben que no he cambiado y soy como soy, pero es verdad que sí hay mucha progresión como persona y ahora poseo más herramientas en el día a día que me han enriquecido a través de las experiencias y aprendizaje en el mundo del arbitraje", ha recalcado a ACB.com.

El desarrollo del juego

Conde analiza el desarrollo que ha sufrido el juego al asumir que "la evolución del juego ha sido brutal. Basta con ver partidos de hace 25 años a verlos ahora, y ves que ahora el juego es mucho más rápido, más atlético, todo está mucho más medido y todo esto hace que te tengas que enfrentar a situaciones más rápidas y complicadas".

Conde no tiene reparos en reconocer que sufre cuando comete un error: “Cuándo hay un error y te das cuenta de que te equivocaste tras analizar la situación. Entonces tienes que trabajar más duro. Nos afecta, porque somos deportistas y siempre queremos hacerlo bien y cuando algo sale más estás fastidiado”, concluyó en sus declaraciones a ACB.com.

Conde ya ha iniciado el camino hacia su partido 800.