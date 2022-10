Cuando Tomás Roncero es invitado al cumpleaños

Cien asistentes, entre socios y simpatizantes. A 20 euros el cubierto del restaurante La Pachanga, un importe asequible. Un día es un día, pero este, además, es especial en Villanueva del Duque, en el corazón de Los Pedroches, por dos motivos: es la cena que pone el broche a la celebración del 50 aniversario de la Peña Madridista La Ponderosa y el evento cuenta con un invitado especial, paradigma del periodismo deportivo militante, muy vigente en la actualidad y con un listado de practicantes que no ha parado de crecer desde que en la década final del siglo XX se rompieran, con nocturnidad, las amarras de la objetividad en los programas radiofónicos que se disputaban unas audiencias millonarias. Fuera caretas. Y sin caretas surgieron figuras como la de Tomás Roncero, una especie de evangelizador del madridismo con millones de seguidores en papel, radio y televisión. Otro reclamo de la velada, este proveniente del mundo de la información en internet, fue Yohander Tamayo, de Madridistas TV (Youtube), también evangelizador, un agitador madridista sin complejos en las redes sociales, embajador, además, de la Fundación Juanito Maravilla.

Una de las peñas más antiguas de Córdoba

Lleno absoluto para el acto final del cumpleaños de una de las peñas madridistas más antiguas de Córdoba, cuyos festejos ha obligado a aplazar a 2022 la pandemia, pues la entidad nació el 15 de enero de 1971, hace ahora más de 51 años. Escenario con la decoración cuidada al detalle, y una sola referencia a los títulos del Real Madrid: fotos de las 14 Copas de Europa. Suena el himno Hala Madrid y nada más cantado por los asistentes para recibir a los invitados y a la directiva. El presidente de la peña, Félix Moya, da la bienvenida y presenta a los invitados que intervendrán durante el acto.

Lo abre el periodista villaduqueño José Luis Blasco, quien en el lejano 1971 ostentaba el carnet número uno de socio infantil. Blasco cuenta el nacimiento de la peña, el empeño de Juan Obejo, Pedro Doctor y Pascual Blasco -los tres se sucedieron en la presidencia por ese orden- para conseguir la fundación de la entidad, las dificultades que tuvieron que superar con paciencia para obtener la autorización gubernativa necesaria. Y se recrea contando el bautismo madridista de la peña, una crónica de la primera excursión organizada para ver un partido del Real Madrid en el Bernabéu, en concreto un partido de los cuartos de final de la Recopa de 1971 ante el Cardiff City. Y remata, con otra crónica histórica, contando cómo fueron los actos de inauguración celebrados en Villanueva del Duque los días 1 y 2 de mayo de 1971.

Antes de que sirvan los postres, Roncero debe sacar el bolígrafo para firmar un buen número de ejemplares de su libro Eso no estaba en mi libro del Real Madrid, editado por Almuzara. El periodista no ha parado de estrechar manos y hacerse fotos desde que puso los pies en el pueblo a media tarde, pero la gente le respeta durante la cena, hasta que con el postre los peñistas presagian la cercanía del colofón de la velada, el discurso de Roncero, y se empieza a romper filas.

El discurso de Roncero

Hace el preámbulo Antonio Esteban, el presidente de la Peña Madridista Tomás Roncero, con cuya gestión se ha conseguido que el periodista esté en Villanueva del Duque. Pone la caldera a hervir Yohander con un discurso agitador, al final del cual la concurrencia vuelve a cantar el Hala Madrid y nada más. Y llega el momento más esperado. Sin etiquetas, con un polo blanco de Adidas con el escudo del Madrid y pantalón vaquero, Tomás Roncero es recibido ante el atril con una fuerte ovación.

Puro madridismo, incuestionable evangelización: “Esta peña se fundó en 1971, pero, como el Madrid se dio mucha prisa, cuando nació la peña, tenía ya seis Copas de Europa. ¿Sabéis cuántas llevan los enemigos medio siglo después? Cinco. Es decir, antes de que existiera esta peña, el Madrid ya tenía más Copas de Europa que los presuntos inventores del fútbol. Y como se empeñaron en que eran en blanco y negro, nos cabrearon y hemos ganado otras ocho. Pero, además, que no os engañen con la propaganda, las primeras seis Copas de Europa también eran en color. Mi padre estuvo en el Bernabéu en la final contra la Fiorentina y me contó que el césped era verde, que a su lado había un señor con un abrigo marrón... Eran en color. Que no os engañen”. Así, hasta desatar la locura con su personal análisis del camino seguido por el equipo para ganar la 14ª. “Esto es el Real Madrid”. Apoteosis. Y tras ella, fotos y más fotos, sin perder la campechanía. Tomás Roncero en estado puro. Así se celebra un cumpleaños si él está entre los invitados.