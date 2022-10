En una noche de varitas mágicas en el Coliseum Alfonso Pérez, con asistencias deslumbrantes de Ander Herrera, Nico Williams, Carles Aleñá y con los golazos de Munir El Haddadi e Iñaki Williams, el Athletic y el Getafe firmaron un empate (2-2) que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos.

Se esperaba un choque duro, fuerte y con mucha presencia física en ambos equipos. Sin embargo, entre la fortaleza del Getafe y la del Athletic, aparecieron unos destellos maravillosos que convirtieron el partido en un duelo de brillantes apariciones que entretuvo al muchas veces aburrido público del Coliseum.

El guion preestablecido anunciaba cambios en el Athletic para tomar aire después de la derrota ante el Atlético de Madrid (0-1). Ernesto Valverde concedió un par. Salieron del once Yeray y Berenguer y entraron Vivian y Ander Herrera. No fueron sustituciones muy drásticas, pero sí decisivas. Sobre todo por la presencia de Ander Herrera, que marcó territorio muy pronto para desnivelar el partido y provocar que el Getafe remara a contracorriente casi desde el pitido inicial. El centrocampista del Athletic tardó dos minutos en sacar a relucir su visión de juego para habilitar a Iñaki Williams, que no desperdició un pase estratosférico entre los tres centrales del Getafe para batir a David Soria tras un control y un remate exquisitos.

Sin duda, Ander Herrera, en plenitud, puede ser un jugador clave para su equipo. Llegó tarde procedente del París Saint-Germain y ha esperado siete encuentros en conseguir acceder al once de Valverde. Sin embargo, respondió con creces y en apenas 120 segundos demostró que puede ofrecer cosas diferentes gracias a unas cualidades técnicas indiscutibles.

El tanto de Iñaki Williams dejó grogui al Getafe, que durante veinte minutos intentó encontrar sin éxito la fórmula para quitarse de encima el dominio de su rival. De nuevo asomaban los fantasmas del tedio en la grada del Coliseum Alfonso Pérez, que esta temporada vive en un continúo bostezo por la falta de mordiente arriba. Fue Luis Milla, junto al empuje de Carles Aleñá, quien se encargó de dar un paso adelante para quitarse de encima el dominio del Athletic. El centrocampista madrileño, como Ander Herrera, es otra figura distinta dentro del ecosistema de su equipo y, cuando empezó a funcionar, el Getafe comenzó a carburar.

Y, como el Athletic, en el primer intento del que dispuso, acertó de lleno. Aleñá, incombustible durante la primera parte, se asomó por el área para recoger una dejada con el hombro de Enes Ünal (seguramente la hizo sin querer) y mandar la pelota a la red de la portería defendida por Unai Simón con una buena volea. Desatado con el tanto de Aleñá, el Getafe intentó aumentar la renta antes del descanso, pero el choque se trabó por un exceso de tarjetas amarillas y por las protestas de todo el banquillo azulón ante un posible penalti cometido sobre Juan Iglesias que el árbitro interpretó como un piscinazo.

Aún así, entre las interrupciones generalizadas, Borja Mayoral e Iñaki Williams tuvieron tiempo de poder adelantar a sus equipos. Fallaron en sus intentos y el descanso dio una tregua en una pelea que continuó sin demora en la reanudación con una chilena espectacular de Enes Ünal que salvó Unai Simón.

Entonces, apareció la figura de Ernesto Valverde para solucionar el entuerto en el que se estaba metiendo el Athletic. De golpe, dio entrada a Berenguer, Raúl García y Yuri y el conjunto vasco ganó en piernas y frescura mientras el Getafe empezaba a ahogarse. La presencia de los tres sobre el césped del Coliseum dio otro giro al choque con una aparición de Nico Williams providencial. Anulado durante todo el partido por Juan Iglesias, sólo necesitó un instante de inspiración para sentar al lateral derecho azulón con una jugada descomunal y asistir a Raúl García, que no falló dentro del área.

Su detalle técnico, como el pase de Herrera y el súper control de su hermano en el primer gol, parecía que iban a marcar definitivamente las diferencias. Pero nadie contaba con Munir El Haddadi, que se sacó de la chistera un disparo impresionante tras una asistencia excepcional de Aleñá, que se convirtió de largo en el mejor de su equipo.

Así se cerró una noche intensa, con detalles para el recuerdo en una oda al fútbol de fuerza pero sin eludir la magia. Al final, sin embargo, el 2-2, no fue bueno para nadie. El Getafe, sigue sin ganar tras cuatro jornadas y coquetea con el descenso, mientras que el Athletic encadenó su tercer pinchazo seguido con el que se aleja de la Liga de Campeones.