El Deportivo Córdoba estrena su casillero de victorias contra el Comgeceu

Por fin llegó la primera victoria del Deportivo Córdoba en la Segunda División femenina de fútbol sala. Tras un comienzo de liga algo dubitativo y desafortunado, el Deportivo borró este domingo ese pesado cero que figuraba en su estadística de puntos y victorias tras las tres primeras jornadas. A la cuarta consiguió sobreponerse a un rival que, pese a haber iniciado el curso también con tres derrotas, no puso nada fáciles las cosas al equipo dirigido por Juanma Cubero.

Y es que el conjunto ceutí, bien reforzado con varias incorporaciones en las últimas semanas, inició el choque en el Guillermo Molina como un ciclón, dueño y señor del esférico y con una gran efectividad de cara a portería, que en la primera parte estuvo defendida por Ana Rodríguez. A los 2 minutos llegó el 1-0, tras una jugada embarullada y varios rebotes dentro del área cajista que finalmente Gabriela envió al fondo de las mallas. Instantes después el encuentro se puso más cuesta arriba para las visitantes, después de un saque de banda que llegó a los pies de Giselle, quien puso el 2-0 con un balón en la escuadra desde fuera del área.

El Deportivo sufre

El Deportivo Córdoba sufría un infierno en estos primeros compases, pues el Comgeceu aprovechaba las imprecisiones de las cordobesas y asediaba la meta de Ana Rodríguez, que evitó con varias intervenciones de mérito que las locales se distanciaran definitivamente en el marcador. Al cuarto de hora llegó el primer gol de las cajistas, que suponía también el primero en esta liga de Clara, que presionó para recuperar la pelota en la salida de balón de las ceutíes, y de un disparo cruzado metió al Deportivo en el encuentro. Al filo del descanso llegó la igualada, en una jugada de estrategia que Neiva se encargó de traducir en el 2-2 con un trallazo a la escuadra.

Aunque el guion ya había cambiado con el paso de los minutos, el cuadro local comenzó con fuerza también el segundo periodo, obligando a intervenir a Ana María Rodríguez, quien ocupó la meta cordobesa en la segunda mitad, cuajando unos buenos 20 minutos. El Deportivo Córdoba comenzaba a hacer méritos para llevarse el triunfo, y a los cinco minutos de la reanudación, Lau aprovechó una gran jugada individual de Clara para poner en ventaja a las cordobesas empujando el balón en el segundo palo.

Las cordobesas pasan a dominar

El conjunto de Juanma Cubero tomó la manija del encuentro y comenzó a gozar de ocasiones claras para incrementar la valiosa ventaja que había adquirido después del errático inicio. Y fue de nuevo Lau, quien ya había dispuesto de otra clara oportunidad previamente, la encargada de dejar el choque visto para sentencia en los instantes finales tras otra internada de Clara que sirvió atrás para que la '7' cordobesa batiera por bajo a Ana, sumando así su quinta diana del campeonato.

Todavía dispuso el Deportivo Córdoba de ocasiones para haber conseguido un resultado mayor, como la que tuvo Lidia, cuyo remate no vio puerta. No hubo más variaciones en el electrónico y el equipo cordobés se trajo desde la ciudad norteafricana sus primeros tres puntos de la liga, importantes a nivel numérico, pero sobre todo en lo anímico, que le permiten no continuar alejándose de sus rivales de la parte alta de la clasificación.