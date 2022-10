Los equipos cordobeses y una compleja sexta jornada en Tercera RFEF

Una más. El avance del calendario en Tercera RFEF sigue cobrándose cita tras cita con el desarrollo de una temporada frenética en todos los sentidos para el grueso de conjuntos cordobeses presentes en el en el apretado Grupo 10 de la categoría, en el que los incipientes proyectos del Ciudad de Lucena, el Córdoba B, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y el propio Atlético Espeleño someten su talante a examen casi a medida que se suceden las semanas, con un derbi o choque de altura tras otro. En esta sexta jornada del calendario liguero, con la novedad de ningún choque provincial de por medio, el panorama se presenta calcado a las anteriores, con pruebas de calibre para los de Espiel en su recepción al Ceuta B (sábado, 16.45 horas), de igual forma para los blanquiverdes en la visita del Sevilla C a El Arcángel (domingo, 12.00 horas), con el desplazamiento de la escuadra lucentina para medirse al Antoniano (domingo, 12.00 horas), la inminente pugna entre los pontanos y el Ayamonte en el Polinario (domingo, 12.00 horas) y el choque de trenes entre pozoalbenses y el Gerena, en el Municipal (domingo, 12.00 horas).

Atlético Espeleño - Ceuta B

Los rojillos reciben su tercera prueba en casa con ánimos de sellar su ansiado primer triunfo del curso, una tarea que se está resistiendo en buena medida durante este inicio liguero pese a las sensaciones cosechadas en ciertas fases hasta la fecha y que, incluso, se extienden a un Municipal de Espiel, donde todavía no saben lo que es puntuar junto a su equipo. Los dos empates cosechados a domicilio, correspondientes a los actuales dos puntos de los de Juan Carlos Quero, imponen las bases de un juego que está encontrando su mejor versión lejos de casa, aunque con sensaciones al alza de cara al choque que ahora se presenta en ella, idóneo para romper tendencias.

Al otro lado comparecerá un filial ceutí tripulante de la zona media de la tabla, marcando el octavo puesto con siete puntos, además de en también buena dinámica tras imponerse con contundencia al Conil durante su última prueba como local (3-0), con la segunda de sus victorias esta temporada. Lejos del calor del Juan Martínez Pirri, no obstante, la escuadra caballa todavía no ha conseguido arrebatar un solo punto, por lo que acoge la pugna ante el colista Espeleño con también ambición de revertir su dinámica particular. No será fácil.

👉 Ven este sábado al municipal, cada jornada son tres puntos muy importantes.

👀 Vívelo y apoya a tu equipo ❤🤍#Temporada22_23🇲🇨#TerceraRFEF pic.twitter.com/C54uTtNAwF — 𝘼𝙏𝙇𝙀𝙏𝙄𝘾𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙇𝙀Ñ𝙊 (@AtcoEspeleno) 13 de octubre de 2022

Antoniano - Ciudad de Lucena

La sexta jornada traerá a su vez una reválida en toda regla para la pujante dinámica que

arrastra el Ciudad de Lucena, que tras un inicio titubeante, ha encontrado la receta para sacar su máximo partido durante las últimas fechas. Los 7 puntos de 9 en juego durante los tres pasados compromisos dan cuenta de la mejoría en el bloque tutelado por Dimas Carrasco, que afronta una batalla ante el líder con el objetivo de reafirmar su buen momento con otro triunfo de efecto, así como con la intención de afianzarse en la parte alta de la tabla. Encaramado ya a la zona noble, precisamente, con 8 puntos, al igual que el Pozoblanco, su última víctima en el pasado derbi (1-0), una victoria en el Polideportivo Municipal lebrijano aportaría un reconstituyente importante de cara al objetivo del ascenso.

Enfrente, a su vez, aguardará un Antoniano que ha iniciado la campaña de forma difícilmente mejorable, sin conocer todavía la derrota y habiendo cosechado 11 de los 15 puntos disputados hasta la fecha, sinónimos de su liderato. El feudo de los hispalenses, por otro lado, también ha sido un fortín inapelable durante estos primeros compases de Liga, donde aún no ha concedido ningún gol, tampoco ningún punto, y ha contabilizado una nada desdeñable media de dos dianas anotadas por partido, referente a sus recientes triunfos ante el Rota (3-0) y frente al recién ascendido Ayamonte (1-0).

Córdoba CF B - Sevilla C

La cita para los de Diego Caro traerá casi una final anticipada dentro de este particular primer arreón de la temporada 2022-2023, en el que el tercer y cuarto clasificado medirán sus fuerzas sobre el césped de un radiante El Arcángel. Será la prima vez que el feudo ribereño acoja una pugna este curso, aportando un escenario en la línea de las sensaciones que arrastra el joven combinado blanquiverde, totalmente enrachado tras dos triunfos consecutivos y con ansias de seguir dando forma a su gran dinámica con un golpe sobre la mesa ante otro de los grandes favoritos al ascenso esta campaña. Los ánimos, tras la épica victoria a domicilio ante el Coria de la pasada semana (1-2), acompañarán a buen seguro.

El Sevilla C, por otro lado, concurrirá en el coliseo cordobesista con un regusto amargo tras salir derrotado durante la última jornada ante otro rival de la provincia como el Salerm Puente Genil en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros (0-1), donde los hispalenses cedieron su primera derrota de la temporada durante el último suspiro. Lejos de casa, no obstante, la agrupación liderada por Juan Díaz Quinta solo conoce el sumar de tres en tres, tras superar con tremendo acierto al propio Atlético Espeleño (0-1) y al Bollullos (0-2) en sus dos encuentros a domicilio hasta la fecha, marcando así una línea a tener en cuenta de cara a su inminente ponencia en un escaparate como el fortín califa.

Salerm Puente Genil - Ayamonte

Los rojillos pasarán su talante a reválida tras dos semanas dulces en cuanto a resultados, la última en especial, con la agónica -y épica- victoria de los de Juanmi Puentenueva ante un peso pesado como el Sevilla C a domicilio (0-1), con gol de Juanfran desde la pena máxima sobre la bocina incluido para sellar los tres puntos. En esa tendencia positiva, a fin de cuentas, reside el buen momento que ostenta el Salerm tras iniciar de forma fulgurante y poco después atravesar trances complejos durante los primeros compases de Liga, aunque ahora con sensaciones renovadas y ambición por afianzarse en la zona alta, que llega a un hervidero del Manuel Polinario en lógico auge.

Desde el otro lado del cuadrilátero comparecerá un Ayamonte con necesidades y enmarcado en la zona de descenso de la tabla, con únicamente cuatro puntos recogidos en su haber y todavía ni uno solo sumado a domicilio. Su última cita, ante el Espeleño en el propio Ciudad de Ayamonte, fue una claro reflejo de su compleja racha en estas fechas, con un partido entre viejos conocidos que pudo bien haber acabado con goleada en favor de los cordobeses, pese al reparto del botín que acabó imperando en el resultado. Aún con todo, su búsqueda de la regularidad los llevará a presentar batalla ante un Salerm al que hasta el momento se le están dando bien los cruces ante recién ascendidos.

CD Pozoblanco - CD Gerena

El cierre de la jornada, a la misma hora que el resto, llegará con el choque de trenes protagonizado entre las escuadras pozoalbenses y gerenenses, que se citarán en el Municipal de Pozoblanco para celebrar una batalla en toda regla, con algo más de tres puntos en juego y con dos grandes dinámicas que se entrelazan. Para los de Antonio Jesús Cobos, la prueba llegará como colofón a una fase irregular en su puesta en escena durante estas primeras seis semanas del circuito doméstico, en las que pese al doble triunfo inicial, arrastran tres jornadas sin conocer la victoria, sumando una dolorosa derrota en el pasado derbi ante los lucentinos (1-0) que engrosan la necesidad de reengancharse a la victoria en al recepción a un hueso duro como el combinado sevillano.

En la parte gerenense, precisamente, lo que llegará será un segundo clasificado que acumula otras dos semanas sin poder sumar de tres, correspondientes a su reciente derrota ante el Córdoba B (2-0) y a las posteriores tablas frente al Xerez CD en el Leonardo Ramos (1-1), que han privado a la escuadra rojinegra de mantener el liderato que acometió durante su fulgurante inicio del curso liguero. Ahora, bajo un estado de forma adverso, aunque siempre peligroso, su visita al feudo blanquillo sigue presumiendo como un reto de calibre, que de una forma u otra acabará con el posible final para una de las dos malas dinámicas concurrentes, salvo caso de empate, que mantendrá las espadas en alto por otra semana.