Iza Sangalli mantiene al Milar Córdoba BF en el quinteto ideal de la Liga Challenge

El Milar Córdoba BF ha logrado que entre de nuevo una de sus jugadoras en el quinteto ideal de la Liga Challenge de la segunda jornada. Tras conseguirlo la escolta ucraniana Oksana Fastova en el día de apertura de la competición, ahora le ha llegado el turno a la italo-brasileña Iza Sangalli. La brasileña aportó a su equipo unos números de 20 puntos (7 de 8 en tiros de campo y 6 de 6 en tiros libres), 4 asistencias y faltas recibidas y 30 de valoración en 32 minutos en la victoria por 78-54 ante el Al-Qázeres, la primera de su equipo en la segunda categoría nacional.

El premio a la mejor jugadora se lo ha llevado la exjugadora del Milar Conchi Satorre, una almeriense que ahora milita en La Salle Melilla. Satorre acumuló 27 puntos, 7 asistencias y 35 de valoración en 35 minutos en la derrota de su equipo por 103-96 en la cancha del Adareva Tenerife.

Las otras tres plazas en el quinteto de la jornada lo han obtenido Alba Peña y Julie Dacosta (Adareva Tenerife) y Ana Pocek (Estepona).

Una jugadora con una victoria ante Estados Unidos en su palmarés

Izabela Frederico Sangalli (Sao Paulo, 31 de marzo de 1995) es una ala-pívot de 1,85 y 27 años que lleva desde los 16 años compitiendo a nivel profesional. Entre los años 2011 y 2016 jugó en su país en los clubs VivaSabor, Americana, Jaragua, Unimed y Corinthians. La primera experiencia fuera de Brasil la vivió en 2017 en el Tomás de Rocamora (Argentina). A España llegó en la campaña 17-18 para jugar en la Liga 2, que hasta la temporada 20-21 fue la segunda categoría nacional, con el Mar Gijón. También compitió en la Liga 2 con el Cortegada (18-19) y el Nou Castellón (20-21). La pasada campaña dio el salto a Challenge con el Jairis Murcia. Paralelamente, desde el 2018 jugó en verano la liga argentina con el Tomás de Rocamora y la brasileña con el Ituano y el Vera Cruz.

Ha sido internacional con su país en las categorías sub 16, sub 17, sub 19 y absoluta. Con la selección absoluta de Brasil ganó los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, cita en la que el equipo brasileño venció a Estados Unidos en la final por 79-73.

A nivel de clubs ha ganado la Liga Paulista, dos ligas brasileñas (2017 y 2021) y ha conseguido un ascenso a la Liga Femenina Endesa (2022).

Con el Jairis Murcia promedió en la pasada Liga Challenge 5 puntos, 4,2 rebotes y 5,8 de valoración en 20 minutos. Por el momento, en Córdoba promedia 18 puntos, 6,5 rebotes y 21 de valoración en 34 minutos.