El Córdoba B se lleva tres puntos de oro sobre la bocina ante un buen Coria

Un triunfo para mantener la línea. El Córdoba CF B afianzó su buena dinámica con una victoria de tremendo efecto ante un rocoso Coria CF en el Guadalquivir Estadio (1-2), donde en apenas un cuarto de hora pareció quedar decidido el encuentro, aunque el postrero tanto de Joaquín Delgado desde el punto de penalti modificó todas las premisas hasta llevar los tres ansiados puntos de vuelta hasta tierras califas. Fue ese el resultado de una puesta en escena plagada de voluntad y empuje por parte de los pupilos de Diego Caro, que tras un inicio titubeante en Liga, encadenan ya su segundo triunfo consecutivo para coger sitio en la a la zona alta de la tabla, a la que han entrado de lleno.

La cita ante los corianos empezó, precisamente, de la mejor manera, con el prematuro gol de Adrián Turmo como balance del gran arreón inicial para los blanquiverde. La fortuna, no obstante, dejaría de sonreír cumplidos los primeros 17 minutos de encuentro, con la igualada local tras una acción combinativa en la que Lluís Tarrés no pudo evitar el tanto de Juan Gómez, que reabría el encuentro. Bajo la paridad, nuevamente, el Córdoba B sacó fuerzas y orgullo para echarse el duelo a la espalda, aunque el entramado coriano también ofreció una cara tremendamente seria -incluso a nivel ofensivo- para cerrar oportunidad alguna, pese a la gran cantidad de las producidas, de alterar el marcador hasta los últimos instantes del choque, en los que la mano en el área del local Ángel pusieron las bases desde lo once metros para que Joaquín firmarse la diana definitiva para la enconada pugna.

Ficha técnica: 1 - Coria CF: Isco, Núñez, Ángel Manuel, Dani Casado (Ufano, 80’), Juan Gómez (Holgado, 89’), Ismael, Cheick, Sergio Ortiz (Rufo, 85’), Abel, Salva y Miguel Gómez (Iker, 85’). 2 - Córdoba CF B: Lluís Tarrés, Castillo, Adrián Ruiz (Abreu, 65’), Carlos Daniel (Manolillo, 45’), Juanma Bernal (Joaquín, 76), Jan (Aitor, 65’), Turmo, Aníbal, Marc Esteban, Adrián Turmo (Russo, 84’), Geovanni y Matías Barboza. Goles: 0-1 (3’) Turmo. 1-1 (17’) Juan Gómez. 1-2 (96’) Joaquín. Árbitro: Saúl González Vargas, del colegio gaditano. Amonestó a los locales Ismael y Dani Casado, y a los visitantes Aitor Brito y Matías Barboza. Expulsó al local Ángel. Incidencias: Partida correspondiente a la jornada 5 de Liga en Tercera RFEF, disputado en el Guadalquivir Estadio (Coria del Río, Sevilla).



Ayamonte CF 0 - 0 Atlético Espeleño

Sensaciones para levantar la moral, aunque rédito escaso dada la situación que atraviesa el Atlético Espeleño en este arranque liguero. La escuadra liderada por Juan Carlos Quero no pudo pasar del empate sin goles ante un Ayamonte (0-0) al que el juego rojillo sacó los colores durante buena parte del encuentro, pero al que sin embargo tampoco faltó la fortuna a la hora de echar el cerrojo a cualquier cosa más allá del reparto de puntos en el feudo onubense, donde todos se fueron insatisfechos. Se vivió una pugna vibrante en el que la dinámica al alza del cuadro cordobés, en lo que a sensaciones se refiere, quedó una vez más refrendada con una actuación más que notable, con la única pega de la falta de acierto en los últimos metros, que siguen haciendo que la primera victoria del curso aún se resista.

En lo demás, lo que se produjo sobre el verde del Ciudad de Ayamonte fue una cita clásica entre dos rivales recién ascendidos de la División de Honor, aunque con los de Espiel mucho más trabajados para la contienda, así como apurados dada la imperiosa necesidad de puntos en este inicio de curso. Josema y Antolín rondaron el primer gol de la tarde apenas cumplido el cuarto de hora, mientras que Álex Priego también gozó de una ocasión clarísima para desbalancear el choque con el ecuador de la primera parte. El marcador se mantuvo intacto, no obstante, hasta el paso por vestuarios, con un descanso que insufló más aire y energía a una agrupación espeleña ambiciosa. Sin suerte ni acierto, a su vez, también se encumbraron los últimos minutos de partido, en los que la polémica y otro arreón de ocasiones por parte rojilla precedieron a un agónico pitido final.