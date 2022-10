El derbi entre el Ciudad de Lucena y el Pozoblanco abre otra intensa semana en Tercera RFEF

Se abre otro capítulo. El calendario de la Tercera RFEF para los cinco equipos cordobeses presentes en el Grupo 10 de la categoría no ofrece respiro alguno tras saldar una cuarta jornada del curso frenética en todos los sentidos, con espacio ahora para una quinta en la que las propuestas del Ciudad de Lucena, el Córdoba B, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y el Atlético Espeleño pasen de nuevo a examen. En ese contexto, en la búsqueda de la regularidad y el engancharse definitivamente a la zona cabecera, encabezará el fin de semana un derbi por todo lo alto entre lucentinos y pozoalbenses, con el Estadio Ciudad de Lucena como sede para un encuentro vibrante (domingo, 18.00 horas). En lo demás, lo que aguarda a los conjuntos cordobeses será un trío de complejas salidas a domicilio, con ponencias lejos de casa para el filial blanquiverde, frente al Coria (domingo, 12.00 horas), para la escuadra espeleña, que se medirá al Ayamonte (domingo, 12.00 horas), y por último también para el combinado pontanés, que visitará al Sevilla C (domingo, 17.30 horas).

Ciudad de Lucena - CD Pozoblanco

El derbi deparado para esta quinta semana del curso en Tercera RFEF traerá consigo un choque de dinámicas sin parangón, entre una agrupación lucentina que ha comenzado titubeante pero ya levante el vuelo, y un renovado combinado pozoalbense que todavía no conoce la derrota en todo lo que va de calendario. Sin duda, lo que espera a las escuadras aracelitanas y pedrocheñas será un verdadero choque de trenes, con tan solo tres puntos de separación entre dos pujantes proyectos llamados a asentarse en la zona alta de la tabla a lo largo de esta incipiente temporada, que ha comenzado con altas revoluciones.

Los de Dimas Carrasco, de esta forma, arriban a la cita tras sumar un empate que supo a poco a domicilio ante un rocoso Cartaya en el Luis Rodríguez Salvador (1-1), donde la pegada lucentina topó con un auténtico muro improvisado por los locales. En cuanto a los de Antonio Jesús Cobos, un contexto y escenario más que idénticos se produjeron en su particular cruce con un histórico como el Xerez CD, frente al que también firmó el reparto de puntos tras un encuentro feroz, aunque sin goles, en el Estadio Pedro S. Garrido (0-0).

Será así una reválida con el importante trasfondo de reengancharse a la senda de la victoria por ambos bandos, un camino frecuentado por los pedrocheños hasta en dos ocasiones durante este inicio liguero y, en tan solo una, por la parte lucentina, aunque llegando en una dinámica más al alza tras firmar cuatro de los últimos seis puntos en juego.

Coria CF - Córdoba CF B

Los pupilos de Diego Caro probarán el talante de un recién ascendido tras una semana dulce en todos los aspectos, tras firmar su ansiado primer triunfo del curso con el que traducir por fin las buenas sensaciones en rédito para el casillero. Una vez despachado el que hasta la pasada jornada era el indiscutible líder, el Gerena, al que se superó con una pegada y solvencia apabullantes en la Ciudad Deportiva (2-0), ahora toca reafirmarse con una salida trampa frente a un rival desconocido al completo, que está firmando un inicio de curso titubeante, aunque todavía sin dejar escapar una victoria de su feudo.

Lo que habrá al otro lado de la balanza será un Coria que ha hecho tradicionalmente del Guadalquivir Estadio su fortín particular, una condición que hasta la fecha ya han podido probar tanto el Bollullos, que cayó allí por 2-0, como el Espeleño, único equipo hasta el momento capaz de salir de una pieza del campo coriano, tras lograr un empate de alto voltaje por 2-2 hace apenas un par de jornadas. Ahora, sin embargo, la propia escuadra sevillana también llega sumida en una línea negativa, propiciada, a su vez, precisamente por otro conjunto cordobés, el Salerm Puente Genil, que se gustó durante la pasada jornada frente a los de Coria del Río para sumar otro triunfo en el Polinario (1-0).

Ayamonte CF - Atlético Espeleño

La reválida para la escuadra espeleña se producirá ante un viejo conocido con el que también se ha producido el salto de categoría directamente desde la División de Honor, el Ayamonte, rival fijado para la búsqueda de la ansiada primera victoria del curso, que se sigue resistiendo una vez todo el resto de combinados cordobeses ya ha podido probar las mieles del triunfo esta campaña. Las sensaciones, no obstante, siguen siendo positivas incluso dentro de un arranque liguero tan aciago, en el que la fortuna no ha sonreído a una agrupación rojilla que marcha colista del Grupo 10, con tan solo un punto. Claro reflejo de su ponencia hasta el momento pudo verse durante la pasada jornada, con la derrota frente a un Sevilla C (0-1) con diez durante buena parte de la segunda mitad.

Enfrente arribará un Ayamonte que tampoco está firmando un inicio del circuito doméstico de lo más destacado, contabilizando tres derrotas y una victoria, frente a otro de los recién ascendidos como el Bollullos, en estos cuatro primeros compromisos. Será, a su vez, la primera ocasión en la que la escuadra onubense se mida a un combinado cordobés esta temporada, haciéndolo además enmarcada en una línea negativa aunque con intenciones de resarcirse, tras caer por la mínima en su visita al Conil (1-0) durante el pasado fin de semana.

Jueves de trabajo en IDM Sur, nueva sesión de los nuestros que preparan el viaje a Huelva, para visitar al Ayamonte 🔴⚪ #SeguimosHaciendoHistoria pic.twitter.com/OKATk0lsX3 — 𝘼𝙏𝙇𝙀𝙏𝙄𝘾𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙇𝙀Ñ𝙊 (@AtcoEspeleno) 6 de octubre de 2022

Sevilla C - Salerm Puente Genil

En lo que respecta a los de Juanmi Puentenueva, lo que también espera será un duelo de gran alcance ante un tercer filial hispalense que está siendo uno de los equipos revelación de estos primeros compases del calendario doméstico, pero al que se llega con sensaciones renovadas tras un trance aciago de dos derrotas consecutivas, secundadas con el pasado triunfo -meritorio- ante el Coria en el Manuel Polinario (1-0). En juego queda relanzarse a la zona noble de la tabla, que queda a tiro de piedra, a la par que confirmar la nueva dinámica del equipo en la visita a un enclave tan icónico como complejo como la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, donde aguarda una pugna vibrante. Será una cita que, por otra parte, no podrá contar con la presencia de Mario Ruiz, que en los próximos días será sometido a una astroscopia de rodilla, con fecha de regreso estimada todavía indefinida.

El homólogo de la jornada, así mismo, será un Sevilla C enmarcado en un arranque trepidante dentro de estas cinco primeras semanas de ejercicio. La escuadra hispalense no ha cedido más que dos puntos hasta la fecha, situándose como colíder de la clasificación, junto al Antoniano, con 10 puntos en su casillero, tras saldar con victoria sus últimos tres cruces ante el Bollullos, el Conil y el Atlético Espeleño, desplegando a su vez toda una amalgama de fútbol y sensaciones brillantes como carta de presentación para el duelo.