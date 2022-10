La selección española da una lección de orgullo ante Suecia en Córdoba

España pudo sonreír, que no es poco en los tiempos que corren. No ganó el partido ni encontró una grada repleta en El Arcángel, pero sí se llevó la impresión de haber resuelto airosamente un trance complicado. Era un amistoso de preparación para el próximo Mundial, pero las circunstancias lo convirtieron en un examen diabólico, un test de identidad para un grupo en obligada construcción por la intempestiva salida de quince futbolistas y una polémica abierta como una herida sangrante. En la RFEF la tratan de suturar con un argumentario firme, cuya portavocía corre a cargo de Jorge Vilda. "Once jugadoras españolas compitiendo al cien por cien de verdad pueden competir con cualquiera", insistió el madrileño, que estimuló a sus futbolistas con el desafío de enfrentarse a dos rivales que figuran entre los mejores del mundo, como Suecia y Estados Unidos, el próximo martes en Pamplona.

El panorama es complejo. La mejor generación de la historia del fútbol español está ahora desperdigada. Futbolistas referenciales -la mayoría del Barça, epicentro de la rebelión- vieron el partido desde el sofá de su casa. Una situación descabellada con la que intentará lidiar Vilda, que no está dispuesto a moverse del sitio ni parece cuestionado en los principales despachos federativos. La nueva España se puso en marcha en El Arcángel y está por ver hasta dónde puede llegar. En la grada hubo algarabía, con mucha gente joven y ganas de ver un espectáculo poco habitual. La última vez que España estuvo en El Arcángel fue en 2009. Todo ha cambiado radicalmente desde entonces. España no logró romper su racha ante Suecia, a la que nunca ha logrado vencer, pero estuvo cerca de hacerlo. Fue valiente y creyó que podía hacerlo. Empequeñeció a su rival por momentos y nunca perdió el sitio ni el orgullo. Recurrió a recetas tradicionales -furia y disciplina, combinadas con talento individual en el frente de ataque- para salir airosa en un pleito singular, con todos los focos apuntando de manera directa. Con ocho jugadoras del Real Madrid en el once titular, la selección salió con mucho ardor ante una Suecia intimidante. Las escandinavas fueron eliminadas en las semifinales de la Eurocopa por Inglaterra, campeón y verdugo de una España en la que estaban Olga Carmona, Athenea y Esther. Suecia, con ocho Mundiales -y un subcampeonato en 2003-, once Eurocopas -campeonas en 1984- y siete Juegos Olímpicos -plata en 2016 y en 2020-, cuentan con un plantel rutilantes, en el que sobresalen Eriksson, del Chelsea, o la veterana Asllani y Jakobsson, con pasado en el Real Madrid. Su perla emergente es Rolfö, puntal en el Barcelona. Una formación de mucho rango, ante la que España opuso resistencia sin complejos en el arranque. Suecia apretó más, buscando a Asllani y Rolfo, pero las anfitrionas se mostraron seguras, con la cordobesa Rocío Gálvez especialmente motivada. La central del Madrid fue al choque con valentía, entre los vítores de sus paisanos. El balón era patrimonio de las suecas, mucho más armadas que una España en la que la falta de experiencia se dejaba sentir aunque se suplía con compromiso y disciplina. Alba Redondo lo intentó, pero Suecia golpeó duro en una contra excelente, en la que Asllani condujo y vio a su lado sola a Blomqvist, que remató en carrera batiendo a Misa. Un gol encajado de modo temprano no deja de ser una coyuntura más, aunque en el caso de España cobra una dimensión distinta: en sus ocho partidos de clasificación para el Mundial, la Roja marcó 53 tantos y no recibió ninguno. Pero, claro, ahora anda en reconstrucción. Y le va a costar. Cogiéndole el pulso al partido Las amarillas actuaban con suficiencia y España tiraba de orgullo y de Athenea, que por su banda buscó el uno contra uno para irse por velocidad y generar peligro en la meta de Musovic, algo insegura en algunas intervenciones. Alba Redondo, en un control con el pecho y remate a la media vuelta, estuvo a punto de sorprender. Suecia replicó con dos acciones consecutivas: un tiro de Asllani desde el punto de penalti y otro de Blomqvist que se le fue arriba cuando estaba en posición franca. Suecia se plantaba con facilidad en el área local, aunque España no se amilanaba. En una acción de estrategia gozó de una situación clarísima, al cabecear Alba Redondo en el primer palo un córner y pasearse el balón por toda la portería para terminar lamiendo el palo. Un trallazo lejano de Olga Carmona puso a prueba a Musovic, que desvió con apuros. Abelleira y Oihane enviaron balones largos, en busca de alguna situación de superioridad por velocidad, pero sus intentos se quedaron en el amago. En un brioso arreón final, España acosó a las suecas y sacó algunos disparos, aunque muy forzados por la tupida trinchera de jugadoras en posición defensiva. Rocío Gálvez se sumó al ataque en una postrera declaración de intenciones. El 0-1 en el intermedio dejaba la puerta abierta a una reacción. Lo mejor de España estaba por llegar. A los tres minutos de la reanudación, Alba Redondo hizo estallar El Arcángel con un cabezazo que terminó con la pelota rechazada por el poste sueco. Poco después, Athenea lanzó un disparo colocado que Musovic desvió en una estirada espectacular. España le ponía algo más que corazón. El seleccionador sueco veía el peligro y metió tres cambios, aunque España continuaba a lo suyo. Athenea, Redondo y Esther gozaron de oportunidades muy claras y rozaron el empate. El público cantaba un rotundo "¡A por ellas!" y las españolas iban con todo, superando a una Suecia desconcertada. Y llegó el momento. Marta Cardona, en el área pequeña, remató desde cerca un centro de Irene Guerrero. España terminó llevándose una recompensa buscada y una buena sensación de Córdoba, donde puso el primer peldaño de una nueva era cargada de incógnitas. Ficha técnica 1 - España: Misa Rodríguez, Ivana Andrés, Rocío Gálvez, Olga Carmona, Oihane Hernández, Teresa Abelleira, Irene Guerrero, Claudia Zornoza, Athenea Del Castillo, Alba Redondo y Esther González. Cambios: Maite Oroz por Teresa Abelleira (62'), Nuria Rábano por Olga Carmona (75'), Marta Cardona por Alba Redondo (75'). 1 -Suecia: Musovic, Ilestedt, Sembrant, Eriksson, Kaneryd, Rubensson, Benisson, Nilden, Rollfö, Rebeca Blomqvist, Asllani. Cambios: Jakobson por Fridolina Rolfo (60'), Blakstenius por Blomqvist (60'), Andersson por Nilden (60'), Ziggiotti por Rubensson (72'), Hurtig por Asllani (72'), Bjorn por Bennison (89'). Árbitro: Braz Bastos (Portugal). Goles: 0-1 (14') Rebeca Blomqvist. 1-1 (82') Marta Cardona. Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Municipal El Arcángel ante 5.658 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente en Indonesia.