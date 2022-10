La selección española en Córdoba: de Paco Jémez a Rocío Gálvez

Cuando Paco Jémez saltó al césped de El Arcángel con la selección española el 24 de abril de 2001 no sabía que iba a ser su última vez con La Roja. Tampoco los 14.000 espectadores que acudieron al partido eran conscientes de que el combinado absoluto no iba a volver más a Córdoba. Este viernes, 21 años después, el estadio ribereño será escenario de una simbólica y virtual entrega de testigo. Paco ha sido el único futbolista cordobés que ha defendido la camiseta de España en un partido en su tierra. Rocío Gálvez será la primera jugadora que repita esa condición en un duelo ante Suecia que llega rodeado por la polémica, con una lista condicionada por la renuncia de quince componentes del grupo que adiestra Jorge Vilda.

Paco Jémez, cordobés de sangre -aunque nacido en 1970 en Las Palmas, donde su padre, el cantaor Lucas de Écija, tenía compromisos profesionales-, formó parte de la selección que en la primavera de 2001 se preparaba para abordar al año siguiente el Mundial de Corea y Japón. El Arcángel, con su inauguración reciente -y con desperfectos por doquier-, fue elegido por la RFEF para un amistoso ante Japón que despertó una expectación tremenda. Era la primera vez.

El seleccionador, José Antonio Camacho, alineó a Santi Cañizares, Iván Helguera, Paco Jémez, Miguel Ángel Nadal, Manuel Pablo, Sergi, Pep Guardiola, Mendieta, Munitis, Salva Ballesta y Raúl. Durante el partido salieron al campo Iker Casillas, Puyol, Sergio, José Mari, Óscar Téllez, Vicente y Rubén Baraja. Este último fue el encargado de resolver el pleito con un gol en el minuto 90 para dejar un 1-0 tras un encuentro tedioso, en el que la algarabía del graderío se fue apagando para terminar en un silencio que no se tradujo en demasiados pitos -aunque alguno hubo- por no borrar la solemnidad del momento. España fue luego al Mundial y perdió en cuartos con el anfitrión, Corea, en aquella tarde del «robo» del árbitro egipcio Al Gandhour y el penalti marrado en la tanda por un jovencísimo Joaquín. Allí ya no estaba Paco Jémez, que no volvió a disputar un minuto más con la selección. El cordobés, que por entonces era un defensa central de sólida reputación en las filas del Real Zaragoza, tuvo una despedida singular: en un Arcángel que era su hogar -y al que años después regresaría como entrenador-, con una victoria y una tarjeta recibida. Fue el punto final a una trayectoria como internacional que había empezado en 1998 y que se extendió 21 partidos.

Rocío Gálvez Luna (Córdoba, 1997) fue la primera cordobesa internacional absoluta -en Chipre, en 2018- y será también la primera que luzca la camiseta nacional en El Arcángel. La actual jugadora del Real Madrid Féminas -donde tiene como entrenador a otro cordobés, Alberto Toril- que actúa como defensa central, intervino en el partido con el que España cerró ante Ucrania (5-0) su brillante clasificación para el Mundial de Autralia y Nueva Zelanda, con un impecable expediente de ocho victorias con 53 goles a favor y ninguno en contra. El Arcángel aguarda la noche más especial de Rocío. Será la ocasión número diez en la que la selección española femenina absoluta pise suelo de la provincia de Córdoba. En El Arcángel no actúa desde el 2009, cuando se impuso a Austria por 2-0 en un encuentro de preparación para el Europeo.