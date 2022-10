La selección femenina de fútbol jugará ante Suecia por décima vez en Córdoba

La selección española femenina de fútbol cuenta las horas que le faltan para llegar este jueves a Córdoba, ciudad en la que se medirá a Suecia, este viernes a partir de las 20.30 horas en El Arcángel en un partido amistoso. El encuentro de este viernes será el décimo que jugará España en la provincia, si bien el primero en los últimos 13 años.

El primer partido en Córdoba tuvo lugar el 8 de diciembre de 1972 en El Arcángel, pero no en el actual, pues se jugó en el antiguo, que se encontraba enclavado en el solar que ahora ocupa el Centro Comercial El Arcángel. Eran los inicios de una selección todavía tan desconocida que no estaba ni reconocida por la Real Federación Española (RFEF), lo que no ocurrió hasta 1980. España perdió por 1-5 contra Italia en un duelo disputado bajo un aguacero. Aquel choque fue el quinto de la historia de la selección femenina y el segundo celebrado en suelo español.

Con la selección femenina ya reconocida como tal por la RFEF, volvió a la provincia el 2 de marzo de 1988, ahora para enfrentarse a Francia en Palma del Río. Los encuentros de España en suelo cordobés se repitieron en los años siguientes. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 1991 perdió por 0-1 frente a Irlanda en Lucena. El siguiente choque se celebró en 1995, ahora en Pozoblanco, saldado con otra derrota, por 0-1 ante Dinamarca. Eran tiempos en los que el fútbol femenino todavía estaba empezando en nuestro país, por lo que había muy pocas licencias, lo que acarreaba que la selección no fuera competitiva.

El primer triunfo en suelo cordobés

La primera victoria en Córdoba acaeció el 12 de octubre de 1998, por 4-1 contra Escocia, en El Fontanar y ante cerca de 6.000 espectadores. Aquel choque fue especial porque saltó al campo la cordobesa Vanesa Gimbert, una jugadora formada en el Mondelia Montilla que se retiró hace solo unos meses. España jugó de nuevo en El Fontanar en 1999, ahora para empatar a uno contra Holanda.

Ya en el actual siglo, la selección cayó por 0-1 ante Italia en 2002 en Pozoblanco, de nuevo con la presencia de Vanessa Gimbert. Todavía hubo dos partidos más. En 2004 perdió España 0-1 contra Dinamarca en Lucena. Ya en 2009 derrotó a Austria por 2-0 en El Arcángel actual. Este viernes tendrá lugar el décimo choque en suelo cordobés.