La jugadora del Milar Córdoba BF Oksana Fastova entra en el quinteto ideal de la Liga Challenge

El estreno del Milar Córdoba BF en la Liga Challenge de baloncesto no acabó en victoria pero sí trajo un reconocimiento, ya que la base-escolta ucraniana Oksana Fastova ha sido elegida una de las cinco mejores jugadoras de la jornada por la Federación Española.

Fastova aportó 24 puntos y 22 de valoración, con 3 de 4 en triples, en 24 minutos en la derrota del conjunto cordobés por 71-69 en la cancha del histórico Canoe.

Oksana Fastova (Kryvyi Rih, 24 de julio de 1999) es una alero internacional en las categorías sub 16, sub 18 y sub 20 con Ucrania y que incluso ha debutado con la absoluta. Ha disputado los Europeos de las categorías B sub 16, sub 18 y sub 20.

Durante las cuatro anteriores temporadas compitió con el Dínamo NPU Kiev de su país, antes de que la invasión de Rusia a Ucrania provocara que quedara paralizada toda actividad deportiva. En la pasada campaña promedió 8,3 puntos, 5.7 rebotes y 4 asistencias en la Superliga de Ucrania hasta que quedó paralizada su liga. Fastova tiene en su palmarés la Superliga y Copa de Ucrania de la temporada 18-19.