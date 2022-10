Iván Gemes, un gol con mensaje en el Córdoba Futsal

Se lanzó al parqué abriendo los brazos y mirando al cielo, en estado de éxtasis. Su gol con el Córdoba Futsal era el de la remontada ante el Jaén Paraíso Interior en un derbi andaluz tenso y enloquecido, un pleito para gente bregada. O para quien, como él, tenga mucha hambre por crecer. A Gemes le sobraban motivos, tanto deportivos como sentimentales, para dejarse hasta el último resuello en la cancha. Coronó sus notables minutos en pista firmando un 3-2 que luego neutralizó, en el tramo final, el brasileño Attos para dejar un equilibrio en el electrónico que no colmó las apetencias de ninguno de los contendientes. Él se fue sonriente, feliz del modo en que puede serlo un joven deportista que acababa de disputar en su hogar su primer partido como jugador de Primera División.

Iván Gemes Cantos (Córdoba, 2002) cumplirá esta semana 20 años. Formado en el Adecor -una cantera inagotable, en la que también se proyectaron su padre, Juan Ignacio, y su tío Alfonso, un icono en las filas del Grupo Pinar-, forma parte del filial blanquiverde en la Segunda División B. "Sabemos que tenemos ahí un equipo que está haciendo las cosas bien y al que podemos recurrir", dijo al final del partido Josan González, valorando el papel de los chavales reclutados por la plaga de bajas en el equipo. Sin Zequi, Jesulito ni Lucas Perin y con Del Moral roto antes del descanso, el técnico pontanés puso a los canteranos en una situación de maduración acelerada. Rafalillo, Joaquín, Álex Bernal y Gemes estaban en dispuestos a lo que hiciera falta.

Gemes salió, bregó al límite y firmó un golazo que calificó como "inexplicable" porque "no lo esperaba", según indicó en declaraciones a los medios del club, nervioso aún por la experiencia. Se fue con determinación por la banda, enfiló el área y soltó un trallazo que no pudo detener un atribulado Espíndola. El estallido en la grada fue enorme. Allí estaba su familia, que recordará para siempre la escena. "Ha sido un gran partido, en el que hemos tenido muchas ocasiones, entre ellas la última pero no ha habido suerte", aseguró Iván recurriendo al tópico y dejando en el aire un deseo: "Hay que tirar para arriba y que este sea el primer punto de muchos".

El ala cordobés ya tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría una semana antes. Fue en un escenario de rango, el Palau Blaugrana, ante el campeón de Liga y de Europa. Gemes tuvo un bautismo de impacto frente a un Barça que terminó imponiéndose por 6-4 en la segunda jornada del campeonato liguero. Los cordobesistas llegaban ya arrastrando el revés inicial ante el sorprendente Noia (4-5) en Vista Alegre. En la vuelta a casa fueron a por todas, apelando a la unión ante la adversidad y sacando armas nuevas para tiempos difíciles. Y ahí estuvo Iván Gemes, que en su primera aparición en casa en Primera División vivió sensaciones especiales. "Ha sido espectacular, el primer partido que he jugado aquí en Liga. Ya estuve en el torneo que jugaron el año pasado, pero esta vez ha sido distinto", admitió.

El Córdoba Futsal irá recuperando a los inquilinos de la enfermería y la brigada juvenil retornará a su punto de origen. Gemes lo hará con el aval del deber cumplido y sabiendo -como ya lo saben en el cuadro técnico del club- que tanto él como sus compañeros están dispuestos para ir al frente en las batallas más duras, como fue la del derbi andaluz ante el Jaén en Vista Alegre.