El Ángel Ximénez encajó una inesperada derrota en la cancha del Guadalajara en un partido de la quinta jornada de la Asobal de balonmano. Los pontaneses fueron siempre por detrás para terminar cayendo ante el único equipo que hasta ahora no había estrenado su casillero de puntos. Este revés ha dejado a los cordobeses en la zona baja de la tabla.

El partido se le empezó a torcer a los cordobeses desde los primeros minutos. Los errores en defensa le costaron ir perdiendo por cuatro goles en el minuto 10 (7-3) y por 7 en el 15 (12-5). Paco Bustos entrenador del Ángel Ximénez, ya había perdido un tiempo muerto en el minuto 13 para intentar reconducir la situación.

Las rotaciones y los cambios tácticos en la recta final de la primera parte le sirvieron al conjunto de Puente Genil para acercarse a tres goles a dos minutos del descanso (16-13). La misma diferencia de tres tantos se mantuvo en el descanso (17-14).

Reacción pontanesa en la segunda parte

El Ángel Ximénez salió más centrado a la cancha en la segunda parte. Tres goles marcados por Javi García, David Estepa y Xavi Tuá apretaron el partido (18-17). Incluso pudo empatar la escuadra pontanesa.

Los nervios y los errores llegaron al Guadalajara en el peor momento para sus intereses. La igualdad en el choque se mantuvo hasta el minuto 43 (23-21).

Dos tantos de Serradilla, Lombardi y Rocha acabaron con las ilusiones del Ximénez de remontar, ya que el marcador se disparó hasta el 30-24 del minuto 52.

Con el marcador a favor, el Guadalajara dejó el choque prácticamente sentenciado (31-25, minuto 53). El equipo alcarreño ya no marcó más goles pero no le hizo falta, debido a que el partido acabó con un marcador de 31-28 a su favor. Al menos, el Ximénez pudo maquillar la desventaja final, por lo que dejó relativamente cerca la posibilidad de ganar el coeficiente particular en el partido de la segunda vuelta.

El Ángel Ximénez volverá a las canchas el próximo sábado para recibir al Logroño La Rioja a partir de las 19.00 horas.

Ficha técnica:

31 - Guadalajara: Daniel Santamaría, Francisco Lombardi (7), Haitz Gorostidi, Manuel Falcón (4), Jorge Romanillos (1), José Luis Román (1), Fabio Rocha (3), Santiago Simón (3), Alberto Serradilla (3), Francisco Oliveira (4), Alberto Díaz (5), Marco Krimer, Carlos Pérez, Miguel Llorens y Marcos Dorado.

28 - Ángel Ximénez: Henrik Nordlander, Marcio da Silva, Andrei Buzle (2), José Cuenca (2), Luisfe Jiménez (4), Javier Muñoz, Javi García (2), Xavi Tuá (3), Erekle Arsenashvili (3), Chenz Pomeranz (5), Gonzalo Ribeiro (2), Álvaro de Hita y David Estepa (5).

Parciales: 3-1, 7-3, 11-5, 14-7, 15-9, 17-14 (descanso), 19-17, 21-19, 24-21, 29-24, 31-25 y 31-28.

Árbitros: Requena y Bustos. Excluyeron a Gorostidi, Rocha y Díaz, por el Guadalajara y a Da Silva, por el Ángel Ximénez.

Incidencias: encuentro disputado en el pabellón David Santamaría de Guadalajara.