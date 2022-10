Josan González: "Los jugadores se parten el pecho por este escudo"

El primer punto de la temporada dejó sensaciones positivas a Josan González, entrenador del Córdoba Futsal, que valoró el logro como se merecía por las especiales circunstancias que rodearon el derbi ante el Jaén (3-3). Hubo ausencias de peso, lesiones en el partido... "Lejos de ser victimistas con esta situación, tenemos jugadores se parten el pecho por este escudo", resaltó el cordobés, quien expresó su deseo: "Hemos logrado el primer punto y a partir de ahora hay que arrancar para ir hacia arriba".

Para Josan González, la afición estuvo en su sitio porque "cuando más lo necesitábamos nos ha arropado y además con una hinchada rival numerosa y ruidosa; hemos ganado el partido en la grada, como no podía ser de otra manera en Vista Alegre". La tensión estuvo presente en el pabellón desde los instantes previos el pitido inicial, con cánticos cruzados y nervios a flor de piel. En la pista se vió una batalla monumental. "Me quedo con el espíritu de superación. Hablábamos en la previa de que era una oportunidad y así ha sido", indicó el pontanés, que resaltó que tuvieron "a siete del primer equipo más los del filial, que han hecho una semana tremenda y han aportado su granito de arena dentro de la pista". El desempeño de los jóvenes fue elogiado por el técnico. "Cuando nos pasen estas cosas en la temporada, que espero que no sean muchas veces, sabemos que tenemos ahí un filial que está en Segunda B y que está haciendo una gran labor", subrayó.

Su radiografía del partido fue clara. "Más allá de ese primer gol que encajamos en una pérdida, creo que si miramos la estadística hemos sido en mi opinión superiores en acciones de contraataque", expresó Josan, quien lamentó que "si hubiéramos tenido un poco más de piernas al final del partido, con el 3-2, ha habido situaciones de transición en las que podíamos haber matado, pero no acertamos en el último pase o el último tiro". "Yo me quiero quedar con la entrega y el sacrificio de los jugadores", zanjó el preparador blanquiverde.