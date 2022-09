LaLiga Santander se reanuda este fin de semana con su séptima jornada, la mitad de las que se van a jugar antes del parón por el Mundial el 9 de noviembre, con la visita del Osasuna al Real Madrid, pendiente del posible regreso del francés Karim Benzema y de si los blancos conservan el liderato.

Al acecho de ese puesto, el Barcelona encara su visita a Mallorca y podría acostarse como líder el sábado si suma los tres puntos y enlaza su sexta victoria. Será un duelo condicionado, como muchos, por el estado en el que vuelven los jugadores internacionales y especialmente en este caso por las bajas para el conjunto azulgrana.

El once de Xavi Hernández pierde por lesión a los neerlandeses Memphis Depay y Frenkie de Jong, el francés Jules Koundé y el uruguayo Ronald Araujo, operado esta semana de una lesión en un aductor, y a Héctor Bellerín.

El equipo del mexicano Javier Aguirre peleará contra su propia historia, porque no gana al Barça en su estadio desde la temporada 2008-2009. En la presente ha sumado en casa 4 de 9 puntos y todos los goles que ha encajado han sido de penalti.

El líder estrenará césped en el Santiago Bernabéu, en un encuentro que puede suponer el regreso de Karim Benzema tras la lesión muscular sufrida el día 6 ante El Celtic en la 'Champions'. Carlo Ancelotti perderá al croata Luka Modric, que ha vuelto de su selección con un problema en la cadera y puede ser baja durante diez días.

Los blancos apuntalaron la primera posición con su victoria en el derbi sobre el Atlético y el Osasuna aterriza en Madrid a un punto de la Liga de Campeones, después de haber encajado la segunda derrota de la temporada, la primera en su casa, ante el Getafe.

San Mamés acoge el partido adelantado, que protagonizaen el Athletic y el Almería, en el que el equipo de Ernesto Valverde se presenta con el buen sabor de boca dejado por Nico Williams en su debut con la selección y la actuación de Unai Simón ante Portugal.

Los andaluces tienen las cifras en contra. Aún no han ganado a domicilio, encajaron su cuarta derrota frente al Mallorca y el Athletic los ha superado en 7 de sus últimos 8 encuentros.

El Celta recibirá al Betis, que le aventaja en 8 puntos y saltará con 5 victorias en su haber, después de la remontada ante el Girona en la jornada previa, con tantos de Borja Iglesias (2-1) que además acaba de estrenar con éxito su internacionalidad.

En las filas gallegas, el técnico argentino Educardo Chacho Coudet tendrá por primera vez tres delanteros a su disposición, una vez recuperado de una lesión muscular el portugués Gonçalo Paciencia para unirse a Iago Aspas y el noruego Jorgen Strand Larsen.

El Sánchez Pizjuán acogerá un Sevilla-Atlético con necesidad de puntos para ambos, pero especialmente para los andaluces que transitan en una zona inusual. El sumado por los de Julen Lopetegui frente al Villarreal no alejó los fantasmas de un once que plantó cara hasta el final por la última Liga. Los rojiblancos no han perdido fuera de casa y retoman la Liga después del pinchazo en el derbi.

El Cádiz apuesta por brindar un segundo triunfo ante su público frente a Villarreal que nunca le ha ganado en su estadio en Primera división y que está pendiente de lesiones como las de Gerard Moreno y Manu Trigueros.

La Real Sociedad llegará a Girona con problemas por sus bajas. A las de Mohamed-Ali Cho, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Robin Le Normand y Umar Sadi se ha unido la del defensa Igor Zubeldia. El Girona apuesta por enlazar el tercer buen ressultado seguido en Montilivi, aunque con su entrenador, Míchel Sánchez, sancionado por protestar al árbitro ante el Betis.

El Valencia quiere puntuar por primera vez a domicilio con el aval de haber derrotado al Celta y visita al Espanyol, que después de caer en San Sebastián ronda la zona roja como le ocurre al Valladolid.

Barceloneses y pucelanos comparten cifras: una victorias, un empate y cuatro derrotas, pero la diferencia de goles sitúa en descenso al equipo de José Rojo 'Pacheta', que tiene que jugar en Getafe. Allí le espera el once de Quique Sánchez Flores, que enlazó la segunda victoria seguida en El Sadar la jornada pasada y prepara el debut del central paraguayo Omar Alderete.

Rayo Vallecano y Elche cerrarán la jornada en el partido del lunes, al que los alicantinos llegan como colistas marcados por protagonizar el peor inicio de temporada y los locales en una posición cómoda, en mitad de la tabla, con dos victorias, un empate y tres derrotas.