El Córdoba Futsal mira a la cara al Barça, el "mejor equipo del mundo"

Sí, el rival es muy bueno. Pero nunca demasiado como para no tener un punto vulnerable, una grieta por la que colarse para quebrar sus cimientos. Así lo entiende Josan González, entrenador del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, un equipo que afronta (viernes, 20.30 horas, LaLiga Sports TV) su partido de la segunda jornada de la Primera División en el Palau Blaugrana ante el Barcelona. "Nos enfrentamos, quizás, al mejor equipo del mundo con diferencia", advierte el técnico pontanés, que ha tenido más tiempo del habitual -el pasado fin de semana no hubo liga debido al compromiso de la selección española en la Finalíssima, donde también estuvo la Argentina de Lucas Bolo- para preparar un plan de partido especial. El adversario no es cualquiera. "Está plagado de jugadores internacionales en varias selecciones y con uno de los entrenadores (Jesús Velasco) más laureados de todos los tiempos", apunta.

¿Se puede ganar al Barça? "Es obviamente un partido muy complicado. Nos toca bailar con la más fea esta semana, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tendremos nuestra oportunidad en el Palau", relata Josan, quien subraya que irán "con mucha ambición, siendo un equipo unido". "Es una liga muy competitiva, en la que influyen muchos factores a la hora de ganar o perder un partido", recuerda. La cuarta visita al Palau Será la cuarta visita al Palau del Córdoba desde que ascendió a Primera. Cayó en las tres anteriores (6-2, 1-0 y 5-3), estando en las dos últimas muy cerca de dar el susto a los azulgranas. "La clave va a estar en la confianza, en la unión y en saber que somos capaces de hacer un buen partido, de competir dentro de las cosas que podemos controlar, que eso es fundamental, e intentar que el partido se juegue a lo que nosotros queremos", señala el entrenador blanquiverde. El Córdoba Futsal no puede contar con uno de sus jugadores más referenciales, el gaditano Zequi, que se fracturó un dedo del pie en el partido de la primera jornada ante el Noia en Vista Alegre. Aquel estreno de competición dejó un resultado negativo (4-5) y unas sensaciones alentadoras para el técnico, que confía en la capacidad de los suyos para crecerse ante adversarios de fuste. No sería la primera vez. "Nuestra idea es intentar hacer felices a todos los que nos siguen y que cuando acabe el partido hayamos honrado la camiseta", resuelve Josan González ante un partido motivante.