El Córdoba Futsal vuelve a casa con una misión: ir a más

Decir que se empieza desde cero una temporada es un tópico que solo resulta cierto en el terreno matemático, porque aún no hay puntos en la clasificación. A menudo tiene que ver con un pasado que se quiere esconder o directamente enterrar porque las cosas no fueron bien. No es el caso del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que aborda el inicio de la campaña 22-23 con un aroma a continuidad que resulta confortable y estimulante. Desde que ingresó en la élite ha ido superando escollos y mejorando sus prestaciones: ha pasado de las salvaciones angustiosas a los paseos entre la aristocracia, aunque sin llegar aún a integrarse de pleno entre los miembros del selecto club de los que juegan play off por el título o fases finales de Copa. El curso pasado se quedó en el casi. Ahora va a dar el siguiente paso y lo hace con un estreno en el Palacio de Deportes Vista Alegre, su hogar, donde quiere cimentar su progreso. El cuadro blanquiverde se mide al Noia Portus Apostoli (19.30 horas, LaLiga Sports TV), un rival que afronta una cita para la historia. Será su primera vez en Primera División.

"Nos visita, como le hemos llamado desde que conocimos el calendario, un falso recién ascendido", resalta Josan González, un técnico que podrá contar con la totalidad de su primera plantilla a excepción del brasileño Álex Viana, que continúa resolviendo trámites burocráticos en su país. Los demás están a punto, con los fichajes ya integrados. El argentino Lucas Bolo, el brasileño Pulinho, el madrileño Fabio y el tailandés Muhammad Osamanmusa se han integrado a un bloque con la personalidad marcada por futbolistas de rango como Pablo Del Moral, Jesulito, Zequi o Miguelín, más el emergente Lucas Perin y la brigada cordobesa que componen Cristian, Ismael y Jesús Rodríguez. La convocatoria la completará Rafalillo, componente del filial de Segunda B. Los jugadores del Córdoba Futsal, uno a uno: el análisis de Josan El técnico pontanés no se fía en absoluto del cuadro coruñés, que "hizo una temporada espectacular en Segunda División y ya compitió contra nosotros de tú a tú en la Copa del Rey". Marlon Velasco, que lleva ya cinco temporadas en el equipo de las Rías Bajas, ha reforzado su plantel con jugadores como Rafinha, Machado, Neguinho, Joao Batista, Gozi y Alisson. "Tienen todos los ingredientes para no ser considerado una cenicienta", subraya Josan, quien destaca la "motivación" que puede suponer para el Noia "la ilusión del debut en Primera División en un escenario tan imponente como Vista Alegre". Con el foco bien fijado El balance casero será clave en las opciones del Córdoba Futsal. De hecho, su fortaleza en Vista Alegre le ha convertido en una celebridad en la Primera División. Más allá de los resultados -que flaquearon en los tiempos de la pandemia, actuando con las gradas vacías-, los llenos históricos y el ambiente apasionado han sido una imagen de marca de los cordobesistas. Ahora, con un millar de abonados, el club que preside José García Román pretende reavivar lo que propios y ajenos bautizaron como "la magia de Vista Alegre", cuna de remontadas y partidos épicos. Se reanuda la batalla de Vista Alegre: un bastión inexpugnable Ese tipo de escenarios, seductores para el espectador, son sin embargo indeseados en principio por los técnicos. Josan González no los desdeña, pero resalta que un equipo es realmente grande cuando sabe cómo comportarse en todo tipo de situaciones. Es lo que quiere construir. "Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro. Nuestra motivación no puede depender nunca del rival que tengamos en frente, sino de nuestra misión de mejorar como equipo, que es una de las taras que tenemos de la pasada temporada. Tenemos la oportunidad de demostrar que hemos mejorado en esa parcela", explicó en las vísperas de la primera jornada, que ha levantado expectación especialmente por la imagen que ha dado el Córdoba en sus partidos más recientes. En el Trofeo de Getafe apabulló al Viña Albali (8-1) y ganó en la final por penaltis al Movistar Inter (4-4). Fue espectacular y efectivo, la combinación ideal. Pero Josan González no quiere que esa alegría tenga un efecto narcotizante. "La pretemporada nos ha dejado muy buenas sensaciones, pero hay que construir todo de nuevo", advierte el pontanés, quien augura que "va a ser un partido muy duro, contra un equipo muy rocoso". "Lo que queremos es que cuando lleguen las nueve del sábado seguir sintiendo esa sensación tan bonita de ganar, que se logra con el trabajo diario, con mimo en los detalles y con la obsesión por ganar", insiste el técnico, que coloca el desafío en una actitud ganadora permanente. "Nosotros tenemos que empezar a ganar los partidos no solo el sábado, sino desde el primer entrenamiento y durante toda la semana", zanja. 📣 ¡¡ENTRADAS A LA VENTA!!

📆 Sábado 10 (Vista Alegre, 19:30 h)

🆚 @NoiaFutbolSala

🎟 10 € (adultos) 5 € (⬇️ 14 años)

💻 Online: https://t.co/Scr4eXCyaK

📍 Venta física: C/ José Mª Martorell, 30 - viernes, de 17:30 a 20:30 h).

🏟 En taquillas (desde una hora antes de inicio) pic.twitter.com/vKC7TIterG — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 9 de septiembre de 2022