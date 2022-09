Carmen Avilés y Ana María Chacón competirán con España en Pescara

Nuevo desafío para dos cordobesas referentes en el atletismo nacional. Carmen Avilés tendrá una última cita internacional esta temporada en Pescara (Italia, donde los días 10 y 11 de septiembre participará en el Campeonato de la Unión Mediterránea con la selección española sub 23. Hasta Italia viajará también la palmeña Ana María Chacón, que intervendrá en la competición de pértiga. Será para España la cuarta edición de esta competición que organiza la MAU (Mediterranean Athletics Union), que engloba a un total de 22 países cuyo enclave geográfico en la mayoría de los casos se encuentra mirando al Mar Mediterráneo. La competición se celebrará en el Adriático Stadium de esta localidad italiana el próximo fin de semana: sábado 10 (16:55 a 20:02 horas) y domingo 11 (de 9:00 a 11:05 y de 16:45 a 20:08 horas), siendo los relevos la última prueba del campeonato.

Carmen Avilés competirá en el 400 lisos, ya que España no se ha inscrito en el relevo 4x400. La atleta del Unicaja Jaén, tras formar parte del equipo de relevos en el Europeo Absoluto de Múnich, acude a tierras italianas con deseos de reivindicación. Este ha año competido ya, siempre con el relevo 4x400 femenino, en los mundiales absolutos de pista cubierta y al aire libre y en los Juegos Iberoamericanos. La medalla más importante la obtuvo en los Iberoamericanos al ganar el oro en el 4x400 femenino. En los campeonatos nacionales absolutos fue quinta en invierno y cuarta en verano en el 400 y cuarta en verano en el 4x400. No participó en ninguno de los nacionales sub 23, en invierno por dar positivo en covid-19 y en verano por encontrarse en Eugene para competir en el Mundial absoluto.

Por su parte, Ana María Chacón (Palmathlón) cerrará el año en Pescara para culminar un gran año para ella en el que ha logrado la medalla de plata en la pértiga de los campeonatos nacionales sub 23 de invierno y verano. En los campeonatos de España absolutos terminó sexta en invierno y cuarta en verano.

Avilés y Chacón han conseguido este años sus mejores marcas en las pruebas individuales en las que participan, Avilés con 53.19 segundos en el 400 (récord andaluz sub 23 y provincial absoluto) y Ana María Chacón con 4,20 metros en pértiga (récord provincial absoluto).

En las tres ediciones precedentes (Aubagne 2014, Radès 2016 y Jesolo 2018), disputadas todas en el mes de junio, España terminó tercera en el medallero, tras Francia e Italia. La mejor cosecha de podios se produjo en la edición inaugural de 2014, con un total de 22 atletas entre los tres primeros clasificados, con 6 primeros puestos. Dos años más tarde, en 2016, también se lograron seis medallas de oro, con 17 podios. Los 17 podios se repitieron en 2018, con un balance de cuatro oros, seis platas y siete bronces.