"El Córdoba Futsal tiene madurez y carácter para crecer"

Le hierve ya la sangre en las vísperas del arranque de la Primera División para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, un club que tiene entre sus principales avances el haber conseguido normalizar lo extraordinario. Enlazar el cuarto año en la etiquetada como "la mejor liga del mundo" y hacerlo, además, con una sólida reputación y fundadas esperanzas de progreso no es un asunto menor. Josan González (Puente Genil, 1980) tiene mucho que ver en esta escalada sostenida, en la que no se trata de tener paciencia sino resistencia. El entrenador blanquiverde se reafirma en los postulados de su ideario: la búsqueda de la excelencia a través del cuidado de los detalles, el alcance de objetivos finales como suma de metas parciales, la concentración plena y la cohesión de voluntades. Son cuestiones tan necesarias como el talento en su plantilla, que lo tiene -y lo ha venido demostrando en una más que notable pretemporada- en una cantidad más que suficiente como para nombrar palabras mayores -un play off por el título, una fase final de Copa...- y que no suenen chirriantes. El Córdoba Futsal se ha hecho maduro para dar el siguiente paso en Primera, una categoría en la que se ha ganado el respeto. Este sábado se vuelven a abrir las puertas del Palacio de Deportes Vista Alegre.

La pasada fue bautizada por el presidente, García Román, con la "temporada del casi". El equipo estuvo casi en el play off, casi en la fase final de la Copa... ¿Es la hora de rematar?

- A ver, hay que ser realistas y nunca mejor dicho con el "casi". Estuvimos a punto de meternos en la Copa de España y pudimos hacerlo en casa sin tener que haber llegado a ese último partido en Tudela. Y luego es de la Final Four de la Copa que para mí fue el objetivo más claro que perdimos, porque jugábamos en nuestra casa, con nuestra gente, a partido único... Y encajamos siete goles (un 6-7 contra el Industrias Santa Coloma), que nunca habíamos encajado como local desde que estoy aquí. Fue un poco frustrante. Fue una noche en la que pudimos entrar en dos fases finales y nos quedamos sin ninguna de las dos cosas. Para el play off estuvimos con opciones matemáticas hasta el final, pero en la segunda vuelta creo que bajamos un poco, sobre todo después de un empate ante el Manzanares que nos pudo haber metido en problemas. Pero luego ganamos en ElPozo, ganamos aquí a Jaén y eso nos permitió ilusionarnos y luchar. Este año, siempre con los pies en el suelo y conscientes de que hay muchísima competencia, vamos a intentar obviamente que cuando llegue la hora de que se acerquen esos objetivos estar en condiciones de poder disputarlos.

- La Liga va a ser dura. Desde los que estaban hasta los recién llegados, como el Noia o el UMA Antequera. No se ve sobre el papel ninguna cenicienta.

- No, para nada. Creo que es la Liga de Primera División más igualada de los últimos años, tanto por arriba como por abajo. Antes había tres equipos -Inter, Pozo y Barça-, pero ahora está el Barça y todos los demás son mortales. Por abajo habrá lucha. Habrá muy poca diferencia entre estar peleando por evitar el descenso y meterse en la octava plaza de play off. La Liga se va a decidir en detalles y hay que estar enfocados en eso.

- Será una carrera de fondo en la que habrá que andar listo.

- Fundamental. Vamos a tratar de mantener lo que hemos hecho en Madrid -el Trofeo de Getafe, ante Valdepeñas y Movistar Inter-, que ha sido saber interpretar los momentos de cada partido. Tenemos que saber jugar en cada escenario, viendo lo que requiere el partido. Somos un equipo que el año pasado hizo varias remontadas épicas y lo que tenemos que intentar es no llegar a eso, pero también estar preparados y ser fuertes si nos encontramos por detrás en el marcador porque también va a pasar. Estamos maduros y el equipo tiene un carácter importante para saber sobrellevar esos momentos.

- El Trofeo de Getafe ha sido un buen modo de terminar los ensayos. El equipo rindió y venció ante adversarios de primer nivel en la Liga. ¿Qué ha supuesto?

- Todos tenemos que estar contentos por el rendimiento, la solidez, el compromiso... Se ha visto un grupo muy unido, que ha peleado los cuarenta minutos. Es lo que yo les pido. Que nos obsesionemos con ganar porque si lo haces así no descuidas los detalles. Al que le da igual o solo se acuerda de competir cuando llega el sábado le resulta más difícil ganar. Aún así, hay cosas que tenemos que seguir mejorando. Si pensamos que en pretemporada hemos alcanzado nuestro techo, mal vamos. Es un indicativo de hasta dónde puede llegar al equipo y cómo puede hacerlo. A partir de ahí hay que seguir trabajando en la misma línea.

- ¿En qué punto sitúa al Córdoba Futsal en la parrilla de salida de la Liga?

- Uf, está complicado. Sobre el papel hay siete equipos que deberían tener el puesto en Copa y play off por presupuesto, historia y una serie de cosas que nosotros aún no tenemos, y a partir de ahí vamos a intentar luchar por estar lo más arriba posible. Obviamente, la competición es la que te va a marcar. Ahora estamos hablando mucho de estar arriba, pero puede ser que empecemos mal y la competición nos ponga en otra tesitura y tengamos que prepararnos para luchar por otra cosa. Lo importante es tener los pies en el suelo y afrontar lo que vayamos consiguiendo de manera inteligente, para al final estar lo mejor posible.

- Ya no hay rivales imbatibles.

- Claro, hoy en día todos nos conocemos y nos estudiamos mucho. Nuestro primer rival, el Noia, tiene en el cuadro técnico a nuestro segundo entrenador del año pasado (el argentino Emanuel Santoro), que va a conocer muchas de nuestras cosas. Hay mucho scouting y ahí es donde tenemos que marcar diferencias. Hemos demostrado ya que hemos ganado al Barça, a ElPozo... Eso da una señal de la capacidad que tiene el equipo. Pero también tenemos la parte negativa, y es que el año pasado, solamente al Burela conseguimos ganarle los dos partidos entre todos los equipos que quedaron por detrás de nosotros. A ninguno le sacamos los dos partidos, ni siquiera uno a Xota, Betis, Manzanares... Ahí es dónde tenemos que ver por qué. Para mí es claramente un problema de soberbia. Si nosotros nos creemos que somos mejores, nos la pegamos. En el momento en que somos humildes y trabajamos juntos para ganar, damos lo mejor de nosotros mismos.

- ¿En dónde ve más clara la transformación del equipo desde su llegada? Esta es ya la tercera.

- Estamos en un momento óptimo para recoger los frutos del trabajo. Para mí era fundamental mantener un bloque. El año pasado, el equipo se sustentó en los que quedaron del año anterior. Si vemos los minutos y quiénes llevaron el peso, fueron los del año anterior. Esta vez vienen jugadores con experiencia como refuerzos y unidos los que estaban, pues el rendimiento debe salir casi por instinto. Al final esto depende de su talento y nosotros intentamos que el modelo de juego, especialmente en el aspecto ofensivo, les dé espacio para expresar su juego y que nos hagan disfrutar, que de eso se trata. Creo que estamos en el momento. Luego está el acierto, que es fundamental. Pero el Córdoba Futsal está en un momento óptimo.

- ¿Qué ha buscado con los fichajes?

- Muhammad es el recambio natural de Shimizu. Buscamos un pívot fuerte, que haga su oficio en la parte ofensiva y que también tenga la aportación defensiva que tenía el japonés. Creo que hemos acertado de todas, todas. Es un chico joven, muy buena persona, con muchas ganas de triunfar en Europa. En el momento en que traspase la barrera del idioma va a dar un paso adelante importante. Lucas Bolo ya tiene experiencia en España con el Santiago y el Peñíscola, además de bagaje internacional. El año pasado fue campeón en Italia con el Pésaro. Además, es un fijo en la selección de Argentina. Nos va a dar empaque y músculo, además de carácter en el vestuario. Es un jugador asociativo, bueno en el balón parado, y va a sumar mucho. Luego está Pulinho, que podríamos decir que es la apuesta de la temporada, como en su día fue Perin y el año pasado Viana. Es un jugador que va a sorprender mucho. Es muy vertical, regatea en parado, que ya no hay muchos así, y va a hacer que la grada se divierta y se levante. Es un desatascador. Tiene calidad, desborde y muchas ganas de triunfar, que es fundamental. Y Fabio es un portero súper contrastado, que ha estado en Cartagena, ElPozo, Palma, internacional con España... Nos tiene que dar ese punto de sobriedad tanto en las paradas como en saber interpretar los partidos, saber cuándo hay que acelerar o parar. También a nivel de vestuario nos va a ayudar porque es un chico muy maduro. Estamos haciendo un gran grupo humano.

- Y el fichaje clave: el público.

- Pienso que todo este proyecto que inventó el "presi" no tendría sentido sin el público. El deporte es un espectáculo y trabajamos para que la gente venga y se divierta. Ya hemos hablado de que pudo haber errores en la anterior campaña de abonados, pero más allá de eso creo que Córdoba es una ciudad que demanda deporte de élite porque, por desgracia, no lo hay habitualmente. Ahora lo tenemos aquí, es la cuarta temporada. La pena es que nos acostumbramos muy pronto. Además, si miramos abajo, vemos que es un proyecto que viene fuerte. El filial está ahora mismo donde estaba hace seis años el primer equipo. Creo que es bonito para la ciudad y la gente se va a dar cuenta. Vamos a llegar a los mil abonados y luego ya depende de nosotros. La gente quiere ver a su equipo ganar y eso es una realidad. Si somos capaces de hacerlo, de enganchar al público, de que la gente se divierta y hable de fútbol sala, pues eso va a ayudar a que podamos soñar con los llenos históricos que había en la temporada precovid, que fue muy especial. Era el debut en Primera, con mucha gente de la casa... Ahora queremos que vayan subiendo poco a poco chicos del filial sin que se pierda la competitividad. Hay que mantener el equilibrio entre seguir creciendo y mantener el ADN cordobés.

- Ese sello de la tierra lo pueden aportar desde abajo con la cantera y desde arriba con ese puñado de profesionales cordobeses que están en clubs de élite. Es probable que alguno pueda regresar algún día.

- Hay que ser realistas. A mí me pasó cuando estaba en Castro, cuando estaba el dilema entre jugar solo gente del pueblo o de fuera. Llega el momento en que tienes que optar: crecer metiendo gente de fuera o conservar lo de casa. También digo que aquí hay jugadores de fuera que llevan cuatro años y se sienten cordobeses y comprometidos. El club en su momento apostó por el crecimiento. Ahora estamos formando a nuestros jugadores con un sello propio, porque las bases se están trabajando muy bien. También obviamente aspiramos a tener aquí a alguno de esos jugadores que están en equipos punteros, pero sabemos que es difícil porque somos un equipo humilde y hay que poner en las dos partes: que ellos quieran venir y que nosotros podamos llegar a lo que ellos aspiran.

- El Córdoba Futsal es un proyecto cada vez más seductor.

- Es fundamental hacer la marca más reconocible y que cada vez la gente quiera más venir, pero ahora estamos en ese momento de chicos que vienen que a lo mejor no tienen mucho nombre, que dan un paso adelante, se consolidan, crecen y se van a otros equipos. Por otro lado, hay que valorar que jugadores como Fabio o Miguelín apuesten por estar con nosotros. Eso puede hacer que otros se fijen más en el proyecto de Córdoba. Ellos tenían otras opciones y al final Córdoba, por club y por ciudad, les ha seducido. Yo estoy muy contento con el equipo que hemos hecho.

- Jugadores de ese tipo, líderes con carisma, multiplican el valor del club.

- Para mí el fichaje de Miguelín el año pasado fue una bomba. Llevaba diez años en ElPozo y que esté en Córdoba es una grandísima noticia. Y Fabio igual. O Bolo. Son jugadores contrastados, con experiencia, y que descarten otros proyectos para venir con nosotros ayuda a crecer.

- Aborda su último año de contrato. ¿En qué momento se encuentra?

- Esta semana abordábamos una dinámica con la plantilla en la que nos preguntábamos dónde nos veíamos dentro de cinco años y qué sueños teníamos. A mí me gusta disfrutar mucho del camino y estoy muy centrado en la temporada. No pienso para nada en el futuro. Nos vienen diez meses muy bonitos. Yo estoy muy contento en el club y el club creo que está contento conmigo. No creo que haya problema en poder seguir aquí un tiempo más.

- ¿El hecho de ser de la tierra es en este caso un plus?

- Ayuda, pero no es determinante. Ya me fui en su día y estuve siete años en Murcia. Aquí tengo un privilegio y es que tengo a mi sobrino y a mi madre a 40 minutos, pero entiendo cómo es el deporte. El día que me tenga que ir o que me echen porque no cuenten conmigo, pues me tendré que buscar el porvenir en otro lado. Esta es mi profesión, como la de los jugadores, y no tengo miedo ni reparo por nada.